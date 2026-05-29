SUA și Iranul discută prelungirea armistițiului. Negocierile privind programul nuclear ar putea fi reluate

Vicepreședintele american JD Vance a confirmat că există o înțelegere de principiu între negociatori, însă a precizat că documentul nu a fost aprobat încă de președintele Donald Trump. Potrivit lui Vance, discuțiile continuă asupra unor formulări legate de dosarul nuclear iranian și de stocurile de uraniu îmbogățit aflate în posesia Teheranului, mai arată AP.

Strâmtoarea Ormuz, una dintre principalele teme ale acordului

Un element important al memorandumului vizează redeschiderea completă a traficului prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume. Potrivit surselor citate de AP, Iranul ar urma să elimine toate minele maritime instalate în zonă în termen de 30 de zile și să renunțe la taxele impuse navelor comerciale care tranzitează strâmtoarea. În schimb, Statele Unite ar putea reduce gradual blocada navală asupra porturilor iraniene și ar putea relaxa o parte dintre sancțiunile economice.

În timpul conflictului, restricțiile impuse în Strâmtoarea Ormuz au afectat una dintre principalele rute prin care circulă aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale tranzacționate la nivel global, contribuind la creșterea prețurilor la energie.

Dosarul nuclear rămâne principalul punct de dispută

Negocierile care ar urma să înceapă în perioada armistițiului se vor concentra în primul rând asupra programului nuclear iranian. Potrivit datelor prezentate de Agenția Internațională pentru Energie Atomică, Iranul deține peste 440 de kilograme de uraniu îmbogățit la o puritate de 60%, foarte aproape de nivelul necesar pentru fabricarea unei arme nucleare. Teheranul susține însă de ani de zile că programul său nuclear are exclusiv scopuri civile.

Una dintre întrebările esențiale este ce se va întâmpla cu aceste stocuri. Oficialii americani au discutat inclusiv posibilitatea transferării materialului nuclear către o țară terță, însă până în prezent nu există un acord asupra unei astfel de soluții.

Armistițiul rămâne fragil

Discuțiile au loc într-un climat tensionat. Cu doar o zi înainte, autoritățile din Kuweit au anunțat interceptarea unor rachete și drone lansate dinspre Iran, incident catalogat de armata americană drept o încălcare gravă a încetării focului. În paralel, forțele americane și cele iraniene continuă să se acuze reciproc de atacuri limitate în zona Golfului Persic, însă niciuna dintre părți nu a revenit la ostilitățile de amploare care au marcat începutul conflictului.

Miza: evitarea unei noi crize regionale

Dacă acordul va fi aprobat de ambele părți, el ar putea reprezenta primul pas către o reluare a dialogului diplomatic dintre Washington și Teheran după luni de confruntări militare și tensiuni care au afectat piețele energetice globale. Pentru administrația Trump, obiectivul declarat rămâne împiedicarea Iranului de a dezvolta arme nucleare. Pentru Teheran, ridicarea sancțiunilor și reluarea exporturilor de petrol reprezintă una dintre principalele mize ale negocierilor care se pregătesc în următoarele săptămâni.