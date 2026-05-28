Piețele asiatice scad, iar petrolul se scumpește din nou după loviturile SUA asupra Iranului

Investitorii încearcă să înțeleagă dacă actualul armistițiu fragil dintre Washington și Teheran poate rezista sau dacă regiunea se îndreaptă spre o nouă escaladare militară cu impact global asupra energiei și inflației, arată AP .

Prețul petrolului Brent a urcat joi dimineață cu aproximativ 1,7 dolari pe baril, ajungând la aproape 94 de dolari, după ce în ziua precedentă scăzuse cu peste 4%. Și petrolul american WTI a crescut cu aproape 1,7 dolari pe baril, revenind peste pragul de 90 de dolari. Piața reacționează la informațiile potrivit cărora armata americană a doborât mai multe drone iraniene în apropierea Strâmtorii Ormuz și a lovit o stație de control din Bandar Abbas. Iranul a răspuns ulterior anunțând că a atacat o bază militară americană din regiune.

Bursele asiatice au reacționat imediat

Piețele din Asia au închis în mare parte pe roșu. Indicele Hang Seng din Hong Kong a scăzut cu aproape 2%, iar bursa din Coreea de Sud a pierdut peste 1%. Și piața australiană a înregistrat scăderi importante, în timp ce investitorii au început să reducă expunerea pe active considerate riscante. Analiștii spun că piețele sunt tot mai îngrijorate de posibilitatea ca negocierile indirecte dintre SUA și Iran să eșueze complet. „Devine din ce în ce mai greu de imaginat un compromis pe problemele-cheie”, a explicat Tan Boon Heng, analist al Mizuho Bank.

Strâmtoarea Ormuz rămâne centrul tensiunilor globale

Prin Strâmtoarea Ormuz trece aproximativ o cincime din comerțul mondial cu petrol și gaze în perioade normale. Orice amenințare la adresa traficului naval din zonă provoacă imediat reacții pe piețele energetice și presiuni asupra inflației globale. În ultimele luni, conflictul dintre Iran și SUA a afectat deja exporturile de petrol din Golf și a alimentat creșteri puternice ale prețurilor carburanților în mai multe regiuni ale lumii. Comisia Europeană a redus recent prognozele economice pentru 2026, avertizând că tensiunile din jurul Strâmtorii Ormuz afectează direct economia europeană și costurile energiei.

Piețele americane rezistă deocamdată

În ciuda tensiunilor geopolitice, bursele americane au continuat să atingă maxime istorice. Indicele S&P 500 și Nasdaq au închis miercuri la noi recorduri, susținute de rezultatele financiare solide ale marilor companii și de speranțele că prețurile petrolului nu vor reveni rapid peste 100 de dolari pe baril. Companiile aeriene și operatorii de croaziere au fost printre cei mai mari câștigători ai zilei, deoarece costurile cu combustibilul influențează direct profiturile lor. United Airlines a crescut cu peste 6%, iar Norwegian Cruise Line a avansat cu peste 6%.

Președintele american Donald Trump a declarat că Iranul „negociază pe fumuri” și a transmis că alegerile legislative din noiembrie nu îl vor grăbi să accepte un acord rapid cu Teheranul. Comentariile sale au amplificat incertitudinea din piețe, deoarece investitorii încearcă să afle dacă actuala criză poate fi dezamorsată diplomatic sau dacă urmează noi lovituri militare în regiune.