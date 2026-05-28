INS: Managerii din comerț și construcții prevăd creșteri accentuate de prețuri în următoarele trei luni

Managerii din comerț, industrie, servicii și construcții preconizează creșteri de prețuri în următoarele trei luni, potrivit tendințelor în evoluția activității economice pentru perioada mai-iulie, publicate joi de INS.
Cosmin Pirv
28 mai 2026, 10:01
În industria prelucrătoare, rezultatele anchetei desfășurate de INS în luna mai indică pentru următoarele trei luni creștere moderată a volumului producției, reflectată printr-un sold conjunctural de +6%. În ceea ce privește numărul de salariați, se estimeazӑ relativă stabilitate, soldul conjunctural fiind de -5%. Prețurile produselor industriale sunt așteptate să crească, tendință indicată printr-un sold conjunctural de +35%.

Potrivit estimărilor INS din luna mai, pentru următoarele trei luni, se prognozează tendință de creștere moderată a volumului producției din sectorul construcții (sold conjunctural +15%). Se preconizează relativă stabilitate a numărului de salariați (sold conjunctural +3 %), dar se așteaptӑ ca prețurile lucrărilor de construcții să înregistreze dinamică accentuată reflectată printr-un sold conjunctural de +50%.

Managerii din comerțul cu amănuntul estimează pentru următoarele trei luni relativă stabilitate a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind 0%. În ceea ce privește forța de muncă, angajatorii anticipează tendință de creștere moderată a numărului de salariați (sold conjunctural +6%).

Majorӑri de preţuri sunt estimate de 57% dintre respondenți, iar scăderi de doar 5%, soldul conjunctural de +51% indicând creștere accentuată.

Și managerii din servicii estimează relativă stabilitate a cererii de servicii pentru următoarele trei luni, soldul conjunctural fiind de -1%.

Pe baza datelor, se estimează relativă stabilitate a numărului de salariați în următoarele trei luni (sold conjunctural -3%). Se anticipeazӑ cӑ prețurile de vânzare sau de facturare ale prestațiilor vor urma să crească, tendință reflectată printr-un sold conjunctural de +29%

