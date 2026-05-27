INS: Comerțul, repararea și întreținerea mașinilor și motocicletelor au crescut în primul trimestru al anului

În luna martie 2026, comparativ cu cea anterioară, volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor a înregistrat o creștere cu 18,9%.

Au fost creșteri la comerţul cu autovehicule (+20,8%), comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+19,7%), comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (+12,5%) și la activitățile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+6,9%).

Comparativ cu martie 2025, cifra de afaceri din aceste domenii a crescut cu 5,6%.

În primul trimestru din 2026, comparativ cu perioada similară din 2025, volumul cifrei de afaceri a crescut cu 0,4%.

Statisticile oficiale arată o creștere la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+1,6%) și la activitățile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+1,5%).

Scăderi au înregistrat: comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (-13,3%) și comerţul cu autovehicule (-0,2%).