INS: Comerțul, repararea și întreținerea mașinilor și motocicletelor au crescut în primul trimestru al anului

Cifra de afaceri din comerţul, întreţinerea şi repararea mașinilor și motocicletelor a crescut în primul trimestru al anului față de perioada similară din anul trecut, arată datele publicate miercuri de INS.
sursa foto: pixabay
Cosmin Pirv
27 mai 2026, 09:52, Economic
În luna martie 2026, comparativ cu cea anterioară, volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor a înregistrat o creștere cu 18,9%.

Au fost creșteri la comerţul cu autovehicule (+20,8%), comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+19,7%), comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (+12,5%) și la activitățile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+6,9%).

Comparativ cu martie 2025, cifra de afaceri din aceste domenii a crescut cu 5,6%.

În primul trimestru din 2026, comparativ cu perioada similară din 2025, volumul cifrei de afaceri a crescut cu 0,4%.

Statisticile oficiale arată o creștere la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+1,6%) și la activitățile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+1,5%).

Scăderi au înregistrat: comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (-13,3%) și comerţul cu autovehicule (-0,2%).

