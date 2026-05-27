CFA România: Se anticipează o nouă depreciere a leului în următorul an

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a rămas relativ constant în luna aprilie, la valoarea de 38,1 puncte. Indicatorul condițiilor curente s-a redus ușor, cu 0,7 puncte, iar cel al anticipațiilor a crescut cu 0,2 puncte, rezultând o creștere de 0,1 puncte a indicatorului de încredere în economie.

„Pe fondul aversiunii la risc, cauzată atât de factori externi, cât și interni, leul s-a depreciat, depășind media anticipațiilor atât pentru orizontul de 6 luni, cât și pentru cel de 12 luni. De asemenea, anticipațiile privind creșterea economică pentru anul curent au înregistrat scăderi consistente, iar riscul de recesiune în anul 2026 a crescut substanțial”, a declarat Adrian Codirlașu, președintele asociației.

Depreciere a leului

Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni (mai 2027) s-a redus ușor față de valoarea înregistrată în exercițiul anterior, ajungând la 7,41%. 46% dintre participanți anticipează reducerea ratei inflației comparativ cu valoarea actuală a acesteia, în timp ce 31% anticipează majorarea ei.

„În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 80% dintre participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, iar 12% o stagnare. Astfel, valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,1650 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului EUR/RON anticipat este de 5,2252 lei pentru un euro”, se arată într-un comunicat al CFA România.

Sondajul a fost realizat în ultima săptămână a lunii aprilie.

De asemenea, 64% dintre participanți anticipează o stagnare a prețurilor proprietăților rezidențiale în orașe, iar 72% consideră că prețurile actuale sunt supra-evaluate, iar 28% că sunt corect evaluate.

Scădere a prețului petrolului Brent

Deficitul bugetului de stat prognozat pentru anul 2026 a scăzut față de exercițiul anterior cu 0,2 pp și a înregistrat o valoare medie a anticipațiilor de 6,4% din PIB.

Anticipațiile de creștere economică pentru anul 2026 s-au redus substanțial și au ajuns la valoarea medie de 0,4%.

Datoria publică calculată ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 62% în următoarele 12 luni.

În ceea ce privește evoluția prețului petrolului Brent în următoarele 12 luni, participanții anticipează un preț de 93 USD/baril, valoare cu 10 USD mai redusă decât cea înregistrată în exercițiul anterior.