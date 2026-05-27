Canada și Germania încheie un acord privind gazele naturale lichefiate

Oficialul a confirmat că Canada va semna acordul cu grupul SEFE din Germania, care înseamnă Securing Energy for Europe (Asigurarea Energiei pentru Europa), de la proiectul de instalație de export KSI Lisims de pe coasta Columbiei Britanice, potrivit AP.

Se spune că vor fi exportate până la 1 milion de tone metrice de gaz natural lichefiat pe an.

Prim-ministrul Mark Carney și-a stabilit obiectivul de a dubla comerțul cu țările din afara SUA într-un deceniu. Canada, bogată în petrol și gaze, exportă în prezent aproape tot petrolul și gazele din surse energetice către SUA.

Premierul Columbiei Britanice, David Eby, a declarat marți dimineață că un acord pentru furnizarea de gaze naturale lichefiate canadiene către Germania ar fi un pas cheie către partenerii din spatele proiectului Ksi Lisims pentru a decide să continue cu uzina și terminalul de export canadiene în valoare de 10 miliarde de dolari (7,2 miliarde de dolari americani).

Ksi Lisims, situat pe insula Pearse, la granița cu Alaska, are autorizațiile necesare, dar consorțiul nu a luat încă o decizie finală de investiție care să deschidă calea pentru începerea construcției.

Eby a declarat că încheierea acordurilor de achiziție cu cumpărătorii este un pas esențial înainte ca Ksi Lisims să poată atinge această etapă.

S-au semnat acorduri de furnizare

Parteneriatul a semnat deja acorduri de furnizare cu o unitate a Shell, cu sediul la Londra, și cu TotalEnergies, cu sediul în Franța.

SEFE este o companie germană de utilități energetice de top. Este fosta filială germană a Gazprom, pe care Germania a naționalizat-o în 2022, în contextul în care Europa se confruntă cu o criză energetică legată de războiul din Ucraina și acum de Orientul Mijlociu.

În timp ce țările europene au sprijinit Ucraina, Rusia a redus drastic aprovizionarea cu gaze naturale utilizate pentru încălzirea locuințelor, generarea de electricitate și industria energetică, creând o criză energetică care alimentează inflația și forțează închiderea unor fabrici pe măsură ce prețurile au crescut.

Germania era un importator major de gaze rusești înainte de război.