O provincie va organiza referendum pentru separarea de Canada

Provincia Alberta va organiza un referendum privind rămânerea provinciei în Canada sau separarea, marcând primul test semnificativ al unității țării din ultimele decenii.
Laurentiu Marinov
22 mai 2026, 09:36, Știri externe
Anunțul de joi al premierului provinciei, Danielle Smith, vine după ce o petiție depusă de cetățeni prin care se cere separarea a strâns peste 300.000 de semnături la începutul acestui an, iar o petiție separată care pledează pentru rămânerea în Alberta a strâns peste 400.000, potrivit BBC.

O mișcare de independență agitată a luat amploare în provincia bogată în petrol, construită pe sentimentul îndelungat că Alberta este trecută cu vederea de factorii de decizie de la Ottawa.

Totuși, sondajele de opinie sugerează că majoritatea locuitorilor din Alberta ar vota împotriva separării.

Referendumul provincial a fost programat pentru 19 octombrie, a declarat premierul.

Procesul legal este prevăzut de Constituția canadiană

Într-un discurs televizat, Smith a declarat că întrebarea care le va fi adresată locuitorilor din Alberta în această toamnă va fi: „Ar trebui Alberta să rămână o provincie a Canadei sau ar trebui guvernul Albertei să înceapă procesul legal prevăzut de Constituția canadiană pentru a organiza un referendum provincial obligatoriu privind separarea sau nu a Albertei de Canada?”

Premierul a declarat că ea însăși va vota în favoarea rămânerii Albertei în componența Canadei.

„Așa aș vota eu pentru separare într-un referendum provincial”, a spus ea, adăugând că „este și poziția guvernului meu și a grupului meu electoral”.

