Carlo Petrini, fondatorul mișcării „Slow Food”, a murit la 76 de ani

Decesul a avut loc joi, în orașul natal al lui Petrini, Bra, din regiunea italiană Piemont.

Reprezentanții Slow Food nu au precizat cauza morții, însă activistul italian dezvăluise în ultimii ani că fusese diagnosticat cu cancer de prostată, scrie Reuters.

Ce este mișcarea Slow Food

Mișcarea Slow Food a fost înființată în 1986, ca reacție la deschiderea primului restaurant McDonald’s din Italia, în centrul istoric al Romei. Inițiativa lui Petrini a devenit în timp un simbol internațional al agriculturii sustenabile și al alimentației sănătoase.

„A dat viață unei mișcări globale bazate pe valorile unei hrane bune, curate și corecte pentru toți”, au transmis reprezentanții Slow Food.

Sub conducerea lui Carlo Petrini, organizația s-a extins dintr-un grup restrâns de prieteni din mediul rural italian într-o rețea internațională activă în peste 160 de țări.

Petrini era cunoscut și pentru relația apropiată cu regele Charles al III-lea al Marii Britanii, un susținător al agriculturii ecologice și al dezvoltării durabile.