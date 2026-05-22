Primarul ales al unui mare oraș britanic este acuzat că nu vorbește bine limba engleză

Un musulman a fost ales în premieră în funcția de primar al orașului Birmingham. În cadrul ceremoniei de învestire a fost spusă o rugăciune musulmană, iar primarul a rostit un discurs. Alocuțiunea a stârnit controverse, primarul fiind acuzat că nu vorbește bine limba engleză.
sursa foto: X, NEXTA
Petru Mazilu
22 mai 2026, 10:07, Politic
Un musulman a fost ales primar pentru prima oară în cel mai mare oraș al Marii Britanii, după Londra. Potrivit NEXTA, Zakir Chaudhry, născut în Pakistan, a fost învestit în funcția de primar al orașului Birmingham în cadrul unei ceremonii.

În timpul evenimentului, a fost spusă o rugăciune musulmană pentru succesul noului primar al orașului. Numeroși martori ai evenimentului, inclusiv din mediul online, au observat faptul că noul primar a avut dificultăți în a ține un discurs în limba engleză. Dezbaterea a luat amploare pe internet, părerile fiind împărțite.

În ultimele decenii, Birmingham s-a confruntat cu mai multe valuri de migrație. Structura populației s-a schimbat mult, în prezent aceasta fiind dominată din imigranți din Asia de Sud și de membri ai comunității musulmane.

Și primarul Londrei, Sadiq Khan, este un politician de origine musulmană și pakistaneză. Khan este un lider popular în Marea Britanie.

