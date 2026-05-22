Radu Miruță, în vizită la detașamentul românesc „Carpathian Vipers” din Lituania, în contextul dronei doborâte

Ministrul Apărării, Radu Miruță, se află în vizită la detașamentul românesc „Carpathian Vipers” din Lituania, unde militarii români participă la misiunea NATO de Poliție Aeriană cu aeronave F-16.
Foto: Valentina Sarosi/Mediafax Foto
Nițu Maria
22 mai 2026, 08:08, Politic
O delegație a Ministerul Apărării Naționale, condusă de ministrul Radu Miruță, efectuează vineri, 22 mai, o vizită de lucru la detașamentul românesc „Carpathian Vipers”, aflat în baza aeriană Šiauliai din Lituania.

Potrivit informațiilor transmise de MApN, în cadrul vizitei, ministrul român al Apărării va avea și o întâlnire bilaterală cu omologul său lituanian, Robertas Kaunas.

Detașamentul „Carpathian Vipers” este format din aproximativ 100 de militari și șase aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon. Militarii români sunt dislocați în baza aeriană Šiauliai și participă la misiunea de Poliție Aeriană Întărită a NATO în perioada aprilie – iulie 2026.

Misiunea este menită să contribuie la protejarea spațiului aerian al statelor baltice și totodată la întărirea securității flancului estic al NATO.

Avion F-16 românesc care a doborât drona

Un avion din poliția aeriană NATO din Marea Baltică, aparținând României, a doborât luni, 18 mai, o dronă ucraineană rătăcită deasupra Lacului Võrtsjärv din Estonia, a anunțat presa din Estonia.

Marți, ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, a declarat că Letonia a oferit o avertizare permițând detectarea timpurie a dronei.

„Radarele noastre au detectat această dronă. Avem supravegherea spațiului aerian comună cu Letonia și Lituania. Suntem în contact strâns cu Letonia tot timpul și facem schimb de informații. Drona a fost doborâtă de avioane de vânătoare românești. Ei au fost cei mai apropiați de acest eveniment”, a spus Hanno Pevkur în briefingul de presă.

Tot marți, NATO a confirmat că avioanele de vânătoare F-16 românești care participau la misiunea NATO de poliție aeriană în zona Baltică din Lituania au doborât respectiva dronă.

„În complicata luptă mondială contra dronelor, un pilot militar roman este astăzi cel care a reușit.  Aflat in misiune de poliție aeriana în Lituania, din partea României, la bordul unui avion de vânătoare F16 românesc, căpitanul comandor Pavelescu Costel-Alexandru a reușit să încadreze, să angajeze și să pună la pământ o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei”, a scris marți Radu Miruță pe rețelele de socializare.

România, deplasări frecvente în Lituania

Forțele Aeriene Române se află la cea de-a patra deplasare în Lituania pentru astfel de misiuni. Militarii români au mai participat anterior la operațiuni de protecție a spațiului aerian baltic.

Prima misiune de Poliție Aeriană a avut loc în perioada august – octombrie 2007, când România a trimis un detașament format din 67 de militari și patru aeronave MiG-21 LanceR din cadrul Bazei 71 Aeriene „General Emanoil Ionescu”.

A doua și a treia misiune au fost desfășurate în perioadele aprilie – iulie 2023 și aprilie – iulie 2025. Atunci, România a participat cu câte 100 de militari și patru aeronave F-16 Fighting Falcon din cadrul Bazei 86 Aeriene „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță”.

