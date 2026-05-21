Lituania acuză Rusia că redirecționează drone ucrainene spre statele baltice

Ministrul de externe al Lituania, Kestutis Budrys, a acuzat Rusia că redirecționează în mod deliberat drone ucrainene către spațiul aerian al statelor baltice, relatează Ukrinform.

Toate aceste evenimente ar avea loc în timp ce Rusia desfășoară campanii de denigrare împotriva Lituaniei, Letoniei și Estoniei. Declarațiile au fost făcute pe pagina acestuia de X.

„Rusia redirecționează în mod deliberat dronele ucrainene în spațiul aerian baltic, în timp ce desfășoară campanii de denigrare împotriva Lituaniei, Letoniei și Estoniei”, a scris Budrys.

Oficialul lituanian a susținut că aceste acțiuni sunt o încercare a Kremlinului de a crea haos și de a distrage atenția de la pierderile suferite de armata rusă în urma atacurilor ucrainene.

Potrivit lui Budrys, „acesta este un act clar de disperare, o încercare de a semăna haos și de a distrage atenția de la simpla realitate că Ucraina dă lovituri serioase mașinii militare a Rusiei”.

„Mesajul meu către Kremlin: încercare bună. Eșuat din nou. NATO este unit. Suntem gata să apărăm fiecare centimetru din teritoriul aliat – în aer, pe uscat și pe mare”, a declarat Budrys pentru Rusia.

Reacția lui vine după ce ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, a anunțat că o dronă a intrat în spațiul aerian al Estoniei și a fost ulterior doborâtă de un avion românesc F-16.