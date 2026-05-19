Nouă alertă la granița NATO, în această seară. Avioanele de vânătoare s-au ridicat din nou să protejeze estul Letoniei. Spațiul aerian al NATO este protejat și de România

Forțele armate letone au raportat o posibilă amenințare la adresa spațiului aerian al țării în zonele Ludza și Balvi, în jurul orei 18:00, astăzi.
Sorina Matei
19 mai 2026, 18:56, Știri externe
Forțele armate letone declară că monitorizează constant spațiul aerian împreună cu aliații NATO pentru a răspunde rapid, dacă este necesar. De asemenea, și-au consolidat capacitățile de apărare aeriană la granița de est și au desfășurat unități suplimentare.

Portalul Delfi dezvăluie că avioanele de vânătoare NATO au decolat din nou în această seară din cauza amenințării.

Forțele armate au menționat că, atâta timp cât agresiunea Rusiei în Ucraina continuă, incidentele în care o aeronavă fără pilot străină intră sau se apropie de spațiul aerian leton vor rămâne posibile.

Aceștia au adăugat că locuitorii sunt rugați să intre în case, să închidă ferestrele și ușile și să respecte principiul celor doi pereți. Dacă este observat un obiect care zboară la joasă altitudine, suspect sau periculos, nu vă apropiați de el și sunați la 112 pentru asistență de urgență.

Forțele armate letone au promis că vor anunța când va trece pericolul.

O posibilă amenințare aeriană a fost raportată și în Letonia cu puțin înainte de ora 12:00 și din nou după-amiaza.

Examenul de stat la limba letonă pentru clasa a IX-a a fost suspendat astăzi în multe locuri din estul Letoniei din cauza poluării aerului.

O dronă a intrat și ea în spațiul aerian estonian astăzi, la prânz. Unitatea românească de apărare aeriană staționată în Lituania a răspuns amenințării cu avioane de vânătoare F-16, care au doborât aeronava fără pilot la ora 12:14. Comandantul Forțelor Aeriene Estoniene, generalul de brigadă Riivo Valge, a avertizat după-amiază că amenințarea aeriană ar putea reapărea astăzi în Estonia.

Forțele Aeriene Române se află la a patra dislocare în Lituania, unde asigură protejarea integrității spațiului aerian al Țărilor Baltice și al NATO.

