Rusia a amenințat în mod deschis Letonia, potrivit NEXTA care citează un mesaj al Serviciului de informații externe al Rusiei.

Rușii susțin că știu coordonatele instituțiilor importante din Letonia și spun că un atac nu poate fi oprit nici măcar de apartenența țării la NATO.

„Coordonatele centrelor de luare a deciziilor din Letonia sunt cunoscute, iar apartenența țării la NATO nu va proteja complicii teroriștilor de o răzbunare justificată”, scrie în declarația Serviciului rusesc.

Ofițerii de informații susțin că Letonia coordonează, împreună cu Ucraina, atacurile cu drone asupra teritoriului Rusiei. Rușii nu au prezentat nicio dovadă.