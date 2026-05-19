Prima pagină » Politic » Rusia amenință o țară UE: „Apartenența la NATO nu va proteja complicii teroriștilor de o răzbunare justificată”

Rusia amenință o țară UE: „Apartenența la NATO nu va proteja complicii teroriștilor de o răzbunare justificată”

Rusia a amenințat o țară membră a UE. „Apartenența la NATO nu va proteja complicii teroriștilor de o răzbunare justificată”, au transmis rușii referind-se la Letonia. Ei îi acuză pe letoni că îi ajută pe ucraineni să lanseze atacuri cu drone asupra Rusiei.
Rusia amenință o țară UE: „Apartenența la NATO nu va proteja complicii teroriștilor de o răzbunare justificată”
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
19 mai 2026, 12:47, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Rusia a amenințat în mod deschis Letonia, potrivit NEXTA care citează un mesaj al Serviciului de informații externe al Rusiei.

Rușii susțin că știu coordonatele instituțiilor importante din Letonia și spun că un atac nu poate fi oprit nici măcar de apartenența țării la NATO.

„Coordonatele centrelor de luare a deciziilor din Letonia sunt cunoscute, iar apartenența țării la NATO nu va proteja complicii teroriștilor de o răzbunare justificată”, scrie în declarația Serviciului rusesc.

Ofițerii de informații susțin că Letonia coordonează, împreună cu Ucraina, atacurile cu drone asupra teritoriului Rusiei. Rușii nu au prezentat nicio dovadă.

Recomandarea video

AUR propune în programul de guvernare cu care a mers la Cotroceni listarea la bursă a companiilor de stat
G4Media
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Patrick André de Hillerin: S-aprindem lumina în cămara cu ONG-uri
Gandul
Cum am ajuns să fac plajă alături de caprele din Grecia. Cât m-a costat sejurul de 9 zile în Samothraki
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Emil Gânj, condamnat pe viață. Ce s-a întâmplat în procesul celui mai căutat infractor din România
Libertatea
Răsturnare de situație în cazul morții medicului anestezist Cristian Staicu. Declarațiile menajerei schimbă toată ancheta
CSID
Mai e valabil permisul auto dacă îți schimbi buletinul? Regula din Codul Rutier 2026 care te poate costa mii de lei
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia