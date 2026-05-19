Proiect USR, adoptat de Senat. Facturile pentru bunuri și servicii vor fi calculate la cursul BNR

Senatul a adoptat inițiativa legislativă propusă de deputatul USR, Cezar Drăgoescu, prin care toate facturile pentru bunuri și servicii exprimate în euro sau în alte valute vor fi calculate la cursul oficial al Băncii Naționale a României din ziua precedentă emiterii.

Potrivit comunicatului de presă transmis, proiectul a trecut de Senat cu 73 de voturi „pentru”, 39 „împotrivă” și o abținere.

Inițiativa a pornit de la propunerea deputatului USR ca facturile pentru telefonie și internet să fie calculate exclusiv la cursul BNR, însă ulterior proiectul a fost extins pentru a include toți operatorii economici.

Astfel, noua regulă ar urma să fie aplicată în toate situațiile în care prețurile sunt exprimate în valută, de la achiziții de mașini și locuințe până la pachete turistice externe. Scopul cel mai important este de a elimina costurile suplimentare neprevăzute pentru consumatori.

„Fără cursuri valutare inventate și fără facturi umflate pentru români! După ce am depus proiectul de lege care îi viza doar pe furnizorii de rețele și servicii de telecomunicații, am primit mii de mesaje de la cetățeni care reclamau și alte situații în care sunt nevoiți să plătească la un curs propriu al vânzătorului. Așa se face că, în final, oamenii ajung să plătească mult peste cât estimau inițial. Am revenit, așadar, cu acest nou proiect, care vizează toate firmele, nu doar pe cele de telefonie, și mă bucur că senatorii au dat un vot favorabil pentru a stopa această practică”, a declarat deputatul USR, Cezar Drăgoescu.

Proiectul modifică și completează Ordonanța privind protecția consumatorilor, OG 21/1992, și introduce obligația ca toate contractele pentru furnizarea de bunuri și servicii cu prețuri exprimate în euro sau alte valute să fie facturate în lei, folosind cursul BNR din ziua anterioară emiterii facturii.

De asemenea, operatorilor economici le va fi interzis să adauge marje, comisioane sau alte costuri suplimentare peste cursul oficial de schimb.

Pentru contractele aflate deja în derulare, comercianții vor avea obligația ca, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii, să adapteze documentele prin acte adiționale, fără costuri în plus pentru consumatori.