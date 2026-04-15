USR propune facturi calculate exclusiv la cursul BNR: schimbări pentru toate contractele în valută

Deputatul USR Cezar Drăgoescu propune extinderea unei reguli deja discutate pentru telecomunicații la întregul sector economic. „După ce a propus ca facturile de telefonie și internet să fie calculate unitar, luând în considerare doar cursul BNR, deputatul USR Cezar Drăgoescu propune, printr-un alt proiect de lege, extinderea acestei metode de calcul al facturilor pentru toți operatorii economici”, se arată în comunicatul oficial. Măsura ar urma să se aplice inclusiv în cazul achizițiilor majore, precum locuințe, autoturisme sau pachete turistice externe.

Eliminarea „cursurilor proprii” ale comercianților

Proiectul vine ca răspuns la numeroase sesizări din partea consumatorilor privind diferențele de curs aplicate de comercianți. „Am primit mii de mesaje de la cetățeni în care mi se prezentau și alte situații în care sunt puși să plătească la un curs propriu al vânzătorului. În felul acesta, facturile sunt umflate și oamenii ajung să plătească mult mai mult decât estimau inițial”, a declarat Cezar Drăgoescu. Acesta susține că modificările urmăresc să elimine aceste practici și să asigure transparență în facturare. „Corectăm și aceste situații prin modificările propuse și ne asigurăm că protecția consumatorului nu este doar un slogan de campanie sau doar vorbe pe hârtie”, a adăugat deputatul USR.

Facturi în lei, calculate la cursul oficial

Proiectul prevede modificarea Ordonanței privind protecția consumatorilor (OG 21/1992), introducând obligația ca toate facturile emise către consumatori să fie calculate în lei, utilizând cursul oficial comunicat de BNR. Concret, „în cazul contractelor pentru furnizarea de bunuri și servicii al căror preț este exprimat în euro sau în altă monedă străină, operatorii economici au obligația de a emite consumatorilor facturi în lei, calculate la cursul comunicat de BNR pentru ziua precedentă datei emiterii facturii”.

Interzicerea comisioanelor și adaosurilor

Un alt element central al proiectului este interzicerea oricăror costuri suplimentare aplicate peste cursul oficial. „Operatorilor economici le va fi interzis să aplice marje, adaosuri, comisioane sau alte costuri suplimentare asupra cursului de schimb menționat”, se precizează în comunicat. Această prevedere ar elimina diferențele dintre cursul oficial și cel practicat de unii comercianți, considerate de inițiatori drept o sursă de costuri ascunse pentru consumatori. Legea ar avea impact și asupra contractelor deja existente. Potrivit proiectului, „pentru contractele aflate în derulare, comercianții vor avea obligația, în termen de 90 de zile, să le alinieze cu noile dispoziții legale, prin acte adiționale, fără costuri suplimentare pentru consumator”. Dacă această aliniere nu este realizată în termenul stabilit, „noile reguli privind facturarea în lei și utilizarea cursului oficial al BNR se vor aplica automat”.

Impactul potențial asupra pieței

Inițiativa legislativă ar putea avea un impact semnificativ asupra modului în care sunt calculate prețurile în economie, în special în sectoarele unde contractele sunt frecvent exprimate în euro. Susținătorii proiectului consideră că măsura va crește transparența și va reduce costurile neprevăzute pentru consumatori, în timp ce pentru companii ar însemna o ajustare a practicilor comerciale și a modului de facturare. Proiectul urmează să intre în dezbatere parlamentară.