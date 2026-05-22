Un bărbat din Maramureș a fost reținut pentru că a eliberat facturi fictive în valoare de 1 milion de lei

Polițiștii din cadrul Biroului Judeţean de Poliție Transporturi Maramureș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, au desfășurat 27 de percheziții domiciliare în județele Maramureș, Cluj, Bihor, Bistrița-Năsăud și Satu Mare.

Perchezițiile au fost efectuate în cadrul unui dosar penal de înșelăciune, complicitate la înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.

„Cercetările au reliefat faptul că un bărbat de 54 de ani, administrator al unei unități de cazare, ar fi eliberat facturi neconforme cu realitatea mai multor persoane fizice, cauzând un prejudiciu de peste 1.000.000 de lei.

În urma perchezițiilor efectuate au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, suma de 2.600 de euro, bunuri și înscrisuri de natură a proba activitatea infracțională”, a transmis IPJ Maramureș.

Bărbatul a fost dus la Poliție pentru audieri și a fost reținut pentru 24 de ore. În cursul zilei de vineri urmeză să fie prezentat instanței în vederea dispunerii unei măsuri preventive.