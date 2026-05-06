Maramureș: Mii de pachete de țigări ascunse în pădure și în mobilier

Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Valea Vișeului, împreună cu lucrători ai Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației și ai altor structuri din zonă.

Potrivit Poliției de Frontieră, la acțiune au participat 43 de polițiști de frontieră și 12 autospeciale, care au descins miercuri dimineață în mai multe locații din Valea Vișeului.

Țigări ascunse în pădure și în mobilier

În urma perchezițiilor, anchetatorii au găsit 3.457 de pachete de țigări și 240 de țigarete vrac. O parte dintre acestea erau ascunse într-o zonă împădurită din spatele unei case și acoperite cu vegetație, iar alte produse erau disimulate în interiorul mobilei dintr-o locuință.

Polițiștii au mai ridicat 300 de euro și 2.000 de lei, un aparat de vedere pe timp de noapte cu termoviziune, un binoclu, 12 telefoane mobile, 10 cartele SIM și patru stații de emisie-recepție.

Aproape 7.000 de pachete confiscate

Anchetatorii precizează că, în același dosar, polițiștii de frontieră au descoperit, pe 24 martie, alte 3.482 de pachete de țigări.

Astfel, în total, au fost ridicate în vederea confiscării aproximativ 7.000 de pachete de țigări, evaluate la peste 134.000 de lei.

Sechestru pe mașini și conturi bancare

În dosar au fost reținuți șase cetățeni români, dintre care cinci sunt cercetați pentru contrabandă, iar unul pentru mărturie mincinoasă. Printre persoanele reținute se află și un minor în vârstă de 16 ani. Cei șase au fost duși în arestul IPJ Maramureș.

Procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra a patru autovehicule, evaluate la aproximativ 75.000 de lei, precum și asupra a 13 conturi bancare aparținând persoanelor cercetate.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, pentru documentarea întregii activități infracționale.