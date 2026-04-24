Opt migranți, depistați la granița cu Bulgaria de polițiștii Gărzii de Coastă

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au depistat, cu ajutorul sistemului optoelectronic cu vedere pe timp de noapte, opt persoane care încercau să intre ilegal în România, în zona Sectorului Poliției de Frontieră Negru Vodă.

Două grupuri, pe timpul nopții și dimineața

În noaptea de joi spre vineri, aceștia au observat patru persoane care veneau dinspre frontiera cu Bulgaria, de-a lungul căii ferate transfrontaliere.

Oamenii legii au intervenit și i-au interceptat pe cei patru. În urma verificărilor, au constatat că aceștia nu aveau asupra lor documente de identitate sau de călătorie.

Autoritățile au menținut supravegherea în zonă, iar vineri dimineața au depistat alte patru persoane care au trecut ilegal frontiera dinspre Bulgaria, prin același sector.

Migranți din trei state

Din cercetările efectuate ulterior a reieșit că cele opt persoane sunt cetățeni din Irak, Turcia și Afganistan, care au intrat ilegal în România dinspre Bulgaria.

Aceștia urmează să fie predați autorităților bulgare, în baza acordului de readmisie, un mecanism de cooperare între state, prin care persoanele care au trecut ilegal frontiera sunt returnate în țara din care au intrat.

Polițiștii de frontieră continuă cercetările sub coordonarea parchetului competent.

Caz similar, în urmă cu o zi

Un alt grup format din cinci migranți a fost depistat miercuri, în aceeași zonă, după ce a trecut ilegal frontiera din Bulgaria în România. Și în cazul acestui grup, polițiștii de frontieră au stabilit că migranții proveneau tot din state din aceeași regiune, respectiv Irak și Iran.