UE va deschide centre de detenție pentru migranți în afara Europei

Haga, alături de alte câteva guverne europene, intenționează, de asemenea, să înceapă procesarea cererilor de azil în afara Uniunii Europene, conform unei scrisori adresate de guvernul țării către parlamentul său, scrisoare consultată de POLITICO.

Centrele vor găzdui persoane cărora li s-a respins azilul în țările UE, dar care, din diverse motive, nu se pot întoarce în țara lor de origine sau nu pot rămâne într-o țară de tranzit.

„În întreaga Europă, oamenii cer soluții credibile și fezabile pentru a recâștiga controlul asupra migrației”, a declarat Bart van den Brink, viceprim-ministru al Olandei și ministru al azilului și migrației. „Aceste soluții prind din ce în ce mai mult contur și s-a dovedit a fi viabile din punct de vedere juridic.”

După cum relatează Politico , citând scrisoarea guvernului olandez către parlament, inițiativa prevede și procesarea cererilor de statut de refugiat în afara UE. Se așteaptă ca primele astfel de centre din afara UE să fie utilizate nu doar de Olanda, ci și de Grecia, Germania, Austria și Danemarca.

Locațiile acestor centre nu au fost încă anunțate. În prezent, sunt în desfășurare discuții cu mai multe țări.

Centrele de returnare sunt un element controversat într-o reformă majoră a migrației prezentată anul trecut de Comisia Europeană sub presiunea guvernelor de dreapta din întregul bloc comunitar.

Guvernul olandez a informat parlamentul țării în weekend că nu vede niciun obstacol juridic în calea înființării centrului de returnare și a centrului extern de procesare a cererilor de azil, în urma unei analize juridice efectuate de Clingendael, un grup de experți.

Statele Unite, care au acorduri cu Costa Rica, Rwanda, Uganda și alte câteva țări, utilizează în prezent practica deportării solicitanților de azil respinși în țări terțe.

Australia a înființat anterior tabere pentru migranți în Nauru și i-a trimis și în Papua Noua Guinee. Din 2023, Italia are un acord cu Albania, care operează centre pentru procesarea cererilor de azil ale migranților care solicită azil în Italia.