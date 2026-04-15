Guvernul britanic mută 10.000 de migranți din hoteluri în comunități

Numărul solicitanților de azil cazați în hoteluri din Marea Britanie a scăzut cu o treime față de finalul anului 2025, după ce autoritățile britanice au închis recent încă 11 hoteluri, potrivit The Telegraph. În total, mai puțin de 190 de hoteluri mai sunt folosite pentru cazarea migranților, după ce aproximativ 30 au fost închise de guvernul laburist după preluarea guvernării, în 2024.

Hotelurile, închise treptat

Ultimul val de închideri include hoteluri de trei și patru stele, dar și o clădire istorică protejată, care erau ocupate de migranți. Potrivit Ministerului britanic de Interne, responsabil de politica de migrație și azil, aceste măsuri vor reduce cheltuielile statului cu aproape 65 de milioane de lire pe an.

Marea Britanie și-a redus deja bugetul pentru azil cu 1 miliard de lire, din totalul de 4,7 miliarde cheltuite în perioada 2023–2024.

Migranții au fost mutați în locuințe comune și în centre de mari dimensiuni, inclusiv foste baze militare, precum Crowborough Army Camp din East Sussex sau RAF Wethersfield din Essex, unde sunt găzduite sute sau chiar peste o mie de persoane.

Guvernul: Hotelurile au scăpat de sub control

Ministrul pentru securitatea frontierelor și azil, Alex Norris, responsabil de gestionarea migrației și a cererilor de azil în cadrul Ministerului de Interne, a transmis că sistemul bazat pe hoteluri a devenit prea costisitor.

„Hotelurile au fost gândite ca o soluție temporară sub guvernul anterior, dar au scăpat de sub control, costând contribuabilii miliarde și transferând consecințele asupra comunităților locale”, a spus el.

Oficialul a adăugat că autoritățile „închid aceste hoteluri, mutând oamenii în spații de cazare mai simple, extinzând centrele mari și trimițând înapoi un număr record de persoane fără drept de ședere”.

„Este vorba despre recâștigarea controlului, reducerea risipei și redarea hotelurilor comunităților”, a mai transmis Norris, referindu-se la faptul că acestea vor reveni în circuitul turistic și nu vor mai fi folosite pentru cazarea migranților.

Critici din partea opoziției

De cealaltă parte, opoziția conservatoare susține că problema nu este rezolvată, ci doar mutată în alte tipuri de locuințe.

Ministrul de interne din umbră, Chris Philp, din opoziția conservatoare, care ocupă un rol echivalent cu cel al ministrului de interne din guvern, dar fără a deține efectiv funcția, spune că numărul migranților rămâne ridicat comparativ cu momentul alegerilor din 2024.

„Asta în ciuda faptului că Guvernul mută oamenii din hoteluri în apartamente rezidențiale pentru a ascunde ce se întâmplă”, a spus el.

Philp a adăugat că „aceste apartamente nu mai sunt disponibile pentru tinerii care încearcă să își cumpere o locuință” și a criticat politicile guvernului privind migrația.

Folosite de ani la rând pentru azil

Printre unitățile închise se numără Madeley Court Hotel, o clădire din secolul al XVI-lea, Crewe Arms Hotel, închis publicului timp de peste trei ani, dar și Britannia Hotel din Wolverhampton, care a găzduit aproximativ 200 de migranți.

Lista include și hoteluri din Banbury, St Helens, Aberdeen, Cheltenham sau Halifax, precum și un hotel de mari dimensiuni de lângă aeroportul Heathrow.

La momentul de vârf, cele 11 hoteluri recent închise găzduiau 2.199 de persoane. În prezent, niciun migrant nu mai este cazat în aceste hoteluri, care vor fi redeschise pentru turiști.