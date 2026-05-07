Italia plătește 615 euro pe caz profesioniștilor care ajută migranții să se întoarcă acasă voluntar

Parlamentul italian a adoptat un nou decret de securitate care combină măsuri de ordine publică cu stimulente financiare pentru repatrierea voluntară a migranților.

Pachetul legislativ, susținut de guvernul de dreapta al premierului Giorgia Meloni, a fost votat chiar înainte de expirarea termenului legal care l-ar fi anulat automat.

Elementul central al părții dedicate migrației este un sistem de plăți de aproximativ 615 euro pe caz acordate profesioniștilor – avocați, mediatori și reprezentanți autorizați – care asistă migranții în procesul de întoarcere voluntară în țările de origine.

Compensația se acordă pentru asistența oferită pe parcursul procedurii, chiar dacă declarația de returnare nu este finalizată.

Guvernul a alocat pentru acest program puțin peste 1,4 milioane de euro pentru perioada 2026–2028.

Meloni a apărat măsura ca fiind una pragmatică, aliniată eforturilor europene de extindere a repatrierii voluntare, și a descris-o ca pe o recunoaștere a muncii profesioniștilor care ghidează migranții prin proceduri legale și administrative complexe.

Alte măsuri de securitate internă

Autoritățile consideră returnările voluntare o alternativă mai puțin constrângătoare și mai ușor de gestionat decât deportările forțate.

Dincolo de migrație, decretul cuprinde mai multe măsuri de securitate internă: posibilitatea reținerii preventive a persoanelor considerate risc în timpul protestelor, interdicția vânzării de cuțite minorilor, acțiuni împotriva bandelor de tineri și consolidarea protecției juridice a ofițerilor de poliție în cazurile care implică autoapărare.

Partidele de opoziție au protestat în timpul votului, fără a reuși să blocheze adoptarea.

Decretul intră în vigoare imediat.