Italia plătește 615 euro pe caz profesioniștilor care ajută migranții să se întoarcă acasă voluntar

O măsură „pragmatică”. Așa denumește Meloni decretul de securitate adoptat de Parlamentul italian care oferă stimulente fiscale profesioniștilor care asistă migranții să se repatrieze la cerere.
Luiza Moldovan
07 mai 2026, 14:43, Știri externe

Parlamentul italian a adoptat un nou decret de securitate care combină măsuri de ordine publică cu stimulente financiare pentru repatrierea voluntară a migranților.

Pachetul legislativ, susținut de guvernul de dreapta al premierului Giorgia Meloni, a fost votat chiar înainte de expirarea termenului legal care l-ar fi anulat automat.

Elementul central al părții dedicate migrației este un sistem de plăți de aproximativ 615 euro pe caz acordate profesioniștilor – avocați, mediatori și reprezentanți autorizați – care asistă migranții în procesul de întoarcere voluntară în țările de origine.

o măsură „pragmatică”

Compensația se acordă pentru asistența oferită pe parcursul procedurii, chiar dacă declarația de returnare nu este finalizată.

Guvernul a alocat pentru acest program puțin peste 1,4 milioane de euro pentru perioada 2026–2028.

Meloni a apărat măsura ca fiind una pragmatică, aliniată eforturilor europene de extindere a repatrierii voluntare, și a descris-o ca pe o recunoaștere a muncii profesioniștilor care ghidează migranții prin proceduri legale și administrative complexe.

Alte măsuri de securitate internă

Autoritățile consideră returnările voluntare o alternativă mai puțin constrângătoare și mai ușor de gestionat decât deportările forțate.

Dincolo de migrație, decretul cuprinde mai multe măsuri de securitate internă: posibilitatea reținerii preventive a persoanelor considerate risc în timpul protestelor, interdicția vânzării de cuțite minorilor, acțiuni împotriva bandelor de tineri și consolidarea protecției juridice a ofițerilor de poliție în cazurile care implică autoapărare.

Partidele de opoziție au protestat în timpul votului, fără a reuși să blocheze adoptarea.

Decretul intră în vigoare imediat.

