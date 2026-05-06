Giorgia Meloni denunță distribuirea unei imagini deepfake: „O armă periculoasă care poate manipula și distruge”

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a reacționat public după apariția și distribuirea online a unei imagini deepfake în care apare într-o ipostază intimă, acuzând folosirea inteligenței artificiale pentru atacuri politice și manipulare, transmite AP.
Foto: Hepta
Victor Dan Stephanovici
06 mai 2026, 06:56, Știri externe

Imaginea falsificată digital o prezenta pe Meloni în pat, purtând lenjerie intimă. Șefa guvernului italian a publicat fotografia pe pagina sa de Facebook, alături de captura unei postări distribuite de un utilizator care o critica și îi cerea să îi fie „rușine”, mai arată AP.

Meloni a avertizat asupra riscurilor generate de tehnologia deepfake și a cerut utilizatorilor să verifice autenticitatea imaginilor înainte de a le redistribui pe rețelele sociale. „Deepfake-urile sunt un instrument periculos, pentru că pot înșela, manipula și ținti pe oricine. Eu mă pot apăra. Mulți alții nu pot”, a scris premierul italian.

Liderul executivului de la Roma a sugerat că imaginile fabricate cu ajutorul inteligenței artificiale sunt folosite tot mai des pentru campanii de discreditare și dezinformare. „Realitatea este că, pentru a ataca și a fabrica minciuni, oamenii vor folosi acum absolut orice”, a adăugat Meloni. Premierul a încercat totuși să păstreze și o notă ironică în reacția sa, afirmând că fotografia manipulată „o făcea să arate chiar mai bine”.

Nu este prima dată când imaginea publică a Giorgiei Meloni provoacă discuții în Italia. În februarie, un mic scandal între stat și Biserică a izbucnit după ce într-o biserică din Roma a apărut reprezentarea unui heruvim care semăna izbitor cu liderul italian. La acel moment, Meloni a tratat situația cu umor. „Nu, cu siguranță nu arăt ca un înger”, scria ea atunci pe rețelele sociale, alături de o fotografie a lucrării.

