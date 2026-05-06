Giorgia Meloni denunță distribuirea unei imagini deepfake: „O armă periculoasă care poate manipula și distruge”

Imaginea falsificată digital o prezenta pe Meloni în pat, purtând lenjerie intimă. Șefa guvernului italian a publicat fotografia pe pagina sa de Facebook, alături de captura unei postări distribuite de un utilizator care o critica și îi cerea să îi fie „rușine”, mai arată AP.

Meloni a avertizat asupra riscurilor generate de tehnologia deepfake și a cerut utilizatorilor să verifice autenticitatea imaginilor înainte de a le redistribui pe rețelele sociale. „Deepfake-urile sunt un instrument periculos, pentru că pot înșela, manipula și ținti pe oricine. Eu mă pot apăra. Mulți alții nu pot”, a scris premierul italian.

Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore. Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di… pic.twitter.com/or44qru2qj — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 5, 2026

Liderul executivului de la Roma a sugerat că imaginile fabricate cu ajutorul inteligenței artificiale sunt folosite tot mai des pentru campanii de discreditare și dezinformare. „Realitatea este că, pentru a ataca și a fabrica minciuni, oamenii vor folosi acum absolut orice”, a adăugat Meloni. Premierul a încercat totuși să păstreze și o notă ironică în reacția sa, afirmând că fotografia manipulată „o făcea să arate chiar mai bine”.

Nu este prima dată când imaginea publică a Giorgiei Meloni provoacă discuții în Italia. În februarie, un mic scandal între stat și Biserică a izbucnit după ce într-o biserică din Roma a apărut reprezentarea unui heruvim care semăna izbitor cu liderul italian. La acel moment, Meloni a tratat situația cu umor. „Nu, cu siguranță nu arăt ca un înger”, scria ea atunci pe rețelele sociale, alături de o fotografie a lucrării.