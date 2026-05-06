Pulitzer 2026: investigațiile despre Trump și Gaza au adus cele mai importante premii

Premiul Pulitzer, fondat în 1917 de Joseph Pulitzer și administrat de Columbia University, recompensează anual excelența în jurnalism, literatură și muzică. În total, sunt acordate 22 de premii, dintre care 15 pentru jurnalism.

Categoria considerată cea mai importantă, „Public Service”, a revenit publicației The Washington Post pentru investigațiile privind modul în care administrația Trump a reorganizat instituțiile federale americane. Juriul a apreciat documentarea detaliată a unui proces descris drept „haotic și lipsit de transparență”, precum și impactul acestuia asupra administrației și societății americane.

Congrats to Washington Post reporter Hannah Natanson on winning the Pulitzer for covering the Trump regime, especially Elon Musk’s DOGE. In January, Natanson’s home was raided in an outrageous move by Kash Patel’s FBI, and agents seized her phone, two computers, and even a… pic.twitter.com/1QJEvjzemP — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) May 5, 2026

The New York Times, trei premii Pulitzer

The New York Times a obținut trei premii, inclusiv pentru jurnalism investigativ. Redacția a fost premiată pentru articole despre presupuse conflicte de interese ale lui Donald Trump și despre modul în care acesta și-ar fi favorizat familia și aliații politici. Tot publicația americană a fost recompensată și pentru articole de opinie semnate de jurnalista Masha Gessen, dedicate ascensiunii regimurilor autoritare. Un alt Pulitzer a fost acordat fotografului Saher Alghorra pentru imaginile realizate în Gaza Strip, care surprind efectele războiului și criza umanitară din enclavă.

Reuters și Associated Press, premiate pentru investigații internaționale

Agenția Reuters a fost recompensată pentru o serie de investigații despre extinderea puterilor executive ale lui Trump și influența cercului său politic. La categoria „International Reporting”, jurnaliști ai Associated Press au fost premiați pentru o anchetă privind tehnologiile de supraveghere dezvoltate în China și utilizate ulterior inclusiv de autoritățile americane de frontieră. Doi jurnaliști Reuters au primit Pulitzerul pentru „Beat Reporting” după o serie de articole despre modul în care Meta expune utilizatorii, inclusiv minori, la fraude și manipulări generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Breaking news și alte proiecte premiate

Premiul pentru breaking news a fost acordat publicației Minnesota Star Tribune pentru relatarea atacului armat asupra unei școli catolice din Minneapolis, soldat cu moartea a doi copii. La categoria fotografie de reportaj, The Washington Post a fost premiat pentru un material despre o familie afectată de cancer, descris de juriu drept „sfâșietor și de o frumusețe dureroasă”. Printre proiectele premiate s-a numărat și un reportaj în format bandă desenată publicat de Bloomberg, dedicat riscurilor tehnologiilor digitale și supravegherii moderne.