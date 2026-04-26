„Retroparada Primăverii 2026” a ajuns și la București: expoziții de mașini de epocă în mai multe orașe din țară

Evenimentul aduce în fața publicului mașini de epocă, fiecare cu propria poveste, iar accesul este gratuit. Expoziția este gândită ca o experiență pentru întreaga familie, în care vizitatorii pot descoperi modele clasice care au marcat istoria automobilului.

Retroparada continuă în același weekend în mai multe orașe din țară, însă o parte dintre evenimentele programate au avut deja loc pe parcursul lunii aprilie, dar și sâmbătă, inclusiv în Ploiești, Ocnele Mari și Focșani.

Pentru ziua de duminică, programul continuă în orașe precum București, Câmpulung Muscel, Brașov, Galați, Deva și Târgoviște, fiecare cu propriile intervale orare și locații dedicate expozițiilor. În toate aceste locații, programul variază între orele 09:00 și 16:00, în funcție de oraș, iar accesul rămâne, de asemenea, gratuit și în aceste orașe.

Astfel, în Capitală, dar și în restul orașelor participante, pasionații de automobile pot vedea zeci de vehicule istorice expuse în spații publice, într-un eveniment național dedicat patrimoniului auto.