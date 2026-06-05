Cel mai mare festival dedicat industriilor creative: Peste 30 de expoziții și 300 de designeri în București

Festivalul, care se încheie pe 21 iunie, propune un amplu program de expoziții, instalații, tururi ghidate și experiențe care explorează felul în care designul și arta influențează modul în care oamenii locuiesc, lucrează, se deplasează, interacționează și se raportează la spațiul urban.

Designul ca motor de dezvoltare

Zece clădiri emblematice ale Capitalei găzduiesc peste 30 de expoziții, iar 300 de designeri și artiști își prezintă lucrările în cadrul festivalului. Programul include mai mult de 200 de evenimente dedicate orașului, organizate cu sprijinul a peste 100 de parteneri expoziționali.

Prezent la evenimentele dedicate designului, tehnologiei și arhitecturii, în cadrul cărora sunt prezentate proiecte realizate de designeri și studiouri din România, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat că astfel de inițiative contribuie la dezvoltarea orașului, stimulând industriile creative și creând spații de dialog între profesioniști, instituții și public.

Mai multe afaceri, mai multe venituri la buget

„Un astfel de festival aduce împreună comunitatea de arhitecți în special, pe cei care sunt interesați de dezvoltarea orașului. Se adună industrii creative, se adună proiecte, se face schimb de idei”, a spus Ciucu.

Potrivit edilului, dezvoltarea industriilor creative are efecte pozitive și asupra economiei locale. „Cu cât mai mulți oameni sunt angrenați în industria creativă, cu atât mai bine merg afacerile în oraș și cu atât adună primăria mai multe taxe și impozite. Primăriile trebuie să beneficieze cât de mult se poate de competențele care există în orașul lor”, a transmis Ciucu.

Cum vede Ciucu Bucureștiul peste un deceniu

Întrebat cum ar vrea să arate Bucureștiul peste zece ani, primarul general a vorbit despre un model urban inspirat de marile orașe europene, cu mai mult spațiu pentru pietoni, mobilier urban de calitate și zone publice care încurajează viața comunitară.

„Îmi plac orașele așezate, ordonate, curate, cu aer curat, pietonalizate, cum sunt cele europene. Vitrinele, mobilierul urban, restaurantele în aer liber fac orașele să se prezinte ca o sufragerie în care noi cu toții ieșim să luăm masa împreună și să fim o comunitate. Așa mi-ar plăcea să fie”, a afirmat acesta.

Idei pentru viitorul Capitalei

Bucharest Design Festival se desfășoară în mai multe spații culturale și clădiri reprezentative din București, printre care Piața Amzei, Calea Griviței, Palatul Brezoianu, ARCUB, clădirea Cina, Galeria Mincu și Muzeul Național Cotroceni.

Printre evenimentele care mai pot fi vizitate până la încheierea festivalului se numără expoziții dedicate identității vizuale a României, proiecte ale tinerilor creatori și expoziții internaționale de design.

Programul include, de asemenea, instalații, intervenții urbane și evenimente organizate în mai multe zone ale Capitalei, care pun în discuție viitorul Bucureștiului, patrimoniul construit și utilizarea spațiului public.

În majoritatea locațiilor, accesul este gratuit pe bază de înregistrare online și QR code.