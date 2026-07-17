Ciucu, despre șantierele din Capitală: „S-a mai construit atât în București doar când comuniștii au ridicat cartierele-dormitor”

Ciprian Ciucu a spus vineri seara, la România TV, că intenționează să mai candideze la Primăria Capitalei pentru că are nevoie de zece ani să pună „orașul la punct”.

El a vorbit despre reabilitarea liniilor de tramvai, vechi de 50 de ani. Ciucu susține că, din cauza liniilor, se strică tramvaie în fiecare zi: „Tramvaiele acelea scumpe pe care le-a cumpărat Primăria Capitalei se strică, cad. Și ne costă mult mai mult pentru că nu avem șine de tramvai. Aproape că merg pe beton”.

Potrivit lui Ciucu, în București sunt în prezent aproximativ 50 de șantiere, dintre care 12 vizează liniile de tramvai, iar celelalte lucrări sunt la rețeaua de termoficare, drumuri și alte proiecte de infrastructură.

O parte din șantiere, închise în acest an

Primarul a explicat că o parte din aceste șantiere vor fi închise anul acesta, iar altele, care necesită lucrări mai complexe, cu rețele de apă-canal, energie, gaze în subsol, vor dura mai mult.

„Pentru că, prin aceste lucruri, nu se va mai interveni în alți 40-50 de ani de acum înainte. Trebuie să fie durabilă în timp. Și eu înțeleg că este inconfortabil, că și eu trăiesc în orașul acesta.

Și alternativa era să nu fac nimic. Dar am zis așa, prefer că oamenii să mă înjure că fac și nu să mă înjure că nu fac”, a declarat Ciprian Ciucu.

„Știu că îmi iau foarte multe înjurături, dar prefer să fac ceea ce e corect pentru oraș”, a precizat primarul.

El spune că volumul de muncă din capitală este unul care după 1989 n-a mai existat: „S-a mai construit atât în București, când au făcut comuniștii blocurile dormitor. Atunci s-a mai muncit la acest nivel”.