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„Câți muncitori aveți? 38? Vreau să-i văd și eu”. Ce „surprize” are Ciprian Ciucu pe șantierele din București

Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a luat astăzi la pas șantierele din București. Pe Calea Văcărești, unde o lucrare de termoficare durează de 3 ani și este realizată doar în proporție de 30%, a găsit 3 muncitori în loc de 38.
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Sorina Matei
11 iun. 2026, 17:52, Social
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„Am găsit șantiere întârziate de un an! Pe Termoficare. Primarul general Ciprian Ciucu a verificat astăzi lucrările pe Calea Văcărești. Nu l-a anunțat pe constructor. Și, surpriză! Erau doar trei muncitori”, se relatează pe pagina de Facebook a Primăriei Generale.
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„Aici este vorba despre un proiect care ar fi trebuit să fie gata până în acest moment. Ei bine, nu e. S-a lucrat abia 30%, mi se pare anormal. Pare că e o firmă neserioasă, Energomontaj, care nu vrea să livreze sau nu are capacitatea de a livra. Colegii mei din primărie au trimis notificări să se mobilizeze, nu au făcut-o.

Primarul Ciprian Ciucu, inspectând lucrările nefinalizate de pe Calea Văcărești. Sursă: Facebook Primăria Capitalei

Avem finanțări europene și riscăm să pierdem bani dacă lucrările nu sunt gata la timp”, spune, supărat, edilul Capitalei.
Primarul Ciucu vrea să discute cu șeful de șantier. Îl sună. Acesta era într-un alt punct de lucru. Primarul se îndreaptă spre locația indicată. Și acolo găsește la fel de slabă mobilizarea.

Lucrările nefinalizate de termoficare de pe Calea Văcărești. Sursă: Facebook Primăria Capitalei

Câți muncitori aveți? 38? Vreau să-i văd și eu, că așa, de vorbe, m-am săturat”, spune primarul.
Continuă inspecția și discuțiile. Iar concluzia: „Principala problemă, la aceste șantiere întârziate, nu este de finanțare, pentru că asta am asigurat-o. Nu este de avizăraie și de birocrație, pentru că a fost deja parcursă. Este doar o problemă de management pe care o are această firmă. Voi chema încă o dată la primărie constructorul, o să mai pun presiune să se mobilizeze, voi chema și celelalte firme care sunt în asociere și care au capacitatea să ajute”.

Primarul Ciprian Ciucu, inspectând lucrările nefinalizate de pe Calea Văcărești. Sursă: Facebook Primăria Capitalei

Primăria susține că 106 km de rețea (212 km de conducte) trebuie modernizate până la finalul anului viitor, conform unui contract de finanțare semnat în 2020, cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
Valoarea totală este de 1,76 miliarde lei, din care 1,3 miliarde lei bani nerambursabili.
Primele lucrări au început în iunie 2023, după proiectare, licitații. Până acum, 56 km de rețea (112 km de conductă) sunt gata, iar la 40 km de rețea se lucrează. Tot proiectul este împărțit în 5 loturi.
Azi, primarul general a vizitat patru puncte de lucru ale unui obiectiv din lotul 5, cu o lungime de 24 km de rețea. E cel mai întârziat. A găsit, în total, 37 de muncitori. Lucrările, aici, au început în urmă cu trei ani și sunt realizate în procent de 30%”.

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