„Câți muncitori aveți? 38? Vreau să-i văd și eu”. Ce „surprize” are Ciprian Ciucu pe șantierele din București

„Aici este vorba despre un proiect care ar fi trebuit să fie gata până în acest moment. Ei bine, nu e. S-a lucrat abia 30%, mi se pare anormal. Pare că e o firmă neserioasă, Energomontaj, care nu vrea să livreze sau nu are capacitatea de a livra. Colegii mei din primărie au trimis notificări să se mobilizeze, nu au făcut-o.

Avem finanțări europene și riscăm să pierdem bani dacă lucrările nu sunt gata la timp”, spune, supărat, edilul Capitalei.

Primarul Ciucu vrea să discute cu șeful de șantier. Îl sună. Acesta era într-un alt punct de lucru. Primarul se îndreaptă spre locația indicată. Și acolo găsește la fel de slabă mobilizarea.

„ „Câți muncitori aveți? 38? Vreau să-i văd și eu, că așa, de vorbe, m-am săturat”, spune primarul. Continuă inspecția și discuțiile. Iar concluzia: „Principala problemă, la aceste șantiere întârziate, nu este de finanțare, pentru că asta am asigurat-o. Nu este de avizăraie și de birocrație, pentru că a fost deja parcursă. Este doar o problemă de management pe care o are această firmă. Voi chema încă o dată la primărie constructorul, o să mai pun presiune să se mobilizeze, voi chema și celelalte firme care sunt în asociere și care au capacitatea să ajute”.

Primăria susține că 106 km de rețea (212 km de conducte) trebuie modernizate până la finalul anului viitor, conform unui contract de finanțare semnat în 2020, cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Valoarea totală este de 1,76 miliarde lei, din care 1,3 miliarde lei bani nerambursabili.

Primele lucrări au început în iunie 2023, după proiectare, licitații. Până acum, 56 km de rețea (112 km de conductă) sunt gata, iar la 40 km de rețea se lucrează. Tot proiectul este împărțit în 5 loturi.