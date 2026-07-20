„Aproape dezastruos”

„STB se află într-o situație financiară grea, este un cuvânt prea ușor, aproape dezastruoasă. Datoria lunară a STB este de două ori sau de trei ori mai mare decât plățile pe care le-a efectuat PMB pentru STB. Cum am ajuns aici? De ce s-a ajuns aici? Sunt trei cauze principale pe care le voi explica foarte clar”, spune primarul general Ciprian Ciucu.

El a indicat și cauzele:

„Prima cauză este că la nivelul anului 2020 nu s-au mai plătit contribuțiile angajațiilor către ANAF. Neplata contribuțiilor angajaților către ANAF, peste un miliard de lei, care au început să producă penalități. În 2019 s-au înființat niște companii și a fost nevoie să fie capitalizate acele companii. 22 de companii s-au luat bani de la STB. De fapt erau banii oamenilor, contribuțiilor și nu s-au mai plătit către ANAF pentru a fi capitalizate acele companii c are mai târziu s-au dovedit că cel puțin jumătate au fost falimentare.

A doua cauză este impostura, politizarea și neplinirea funcției pentru care a fost înființat ADITPBI (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov )

Și a treia cauză este management defectuos, în special din cauza politizării, oameni neorientați pe eficiență la nivelul STB”.

„Rețeta falimentului”

Ciprian Ciucu susține că începând cu 2019, STB a fost de fapt într-un „faliment nedeclarat ținut în viața artificială, a fost ținut în viață artificială compania, fără ca să fie declarată insolvența la timp. Nu a fost un accident”.

Primarul susține că datoria STB, penalități plus eșalonări către ANAF, a fost de 1,7 miliarde de lei, din care aproape 1,5 miliarde doar către ANAF. „Din cele 1,5 miliarde, 400 de milioane sunt doar penalități. Repet, 400 de milioane penalități”, arată Ciucu.

Primarul a vorbit despre decizii iresponsabile:

„Compania a fost și victima unor decizii iresponsabile din trecut, un exemplu grav fiind litigiul comercial cu VFU Pașcani”

„Avem cel mai scump transport pe kilometru din țară”

„Avem trasee pe care merge tramvaiul, pe care merge autobuzul, pe care merge metroul. În loc să fie o comisie permanentă care decide traseele, oameni care să măsoare valorile de trafic, e un singur om care iese el pe stradă așa și se uită. O chiometric face recomandări pe unde să meargă, care să fie frecvența și pe unde să meargă autobuzele”.

„Frica de sindicate. Avem 5.000 de șoferi, vatmani și muncitori. Re stul, până la 10.000, aproape încă jumătate, sunt personal suport. Problema este că serviciul nostru public de transport nu mai este suportabil. Asta este cu adevărat problema”

„Contracte neperformante și decizii catastrofale care au acumulat și ele penalități. Și toate acestea au adus la un cost mai mare pentru învârtitul roții”

„La nivel național, STB oprează cel mai ineficient serviciu de transport public, costul mediu ponderat pe kilometru fiind de 16,69 lei, mult peste alte orașe. Avem costul cu 25-27% mai mare față de Cluj, Napoca, raportat la kilometru. Fiecare kilometru de tramvai în București ne costă 27,4 lei, la Cluj ne costă 19,5 lei, iar la Oradea 19,6 lei”

„Asta este clar, este rețeta falimentului”.

STB, în insolvență

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, propune intrarea STB în insolvență:

„Dacă nu intră în insolvență STB, și nu este decizia mea, dacă nu intră în insolvență STB, nu se va însănătoși. Nu are cum. STB s-a aflat în insolvență de 5 ani. 4, 5, 6 ani. Până acum trebuia de multe ori de creată insolvența. Acesta este adevărul. De ce trebuie să vină primarul general ca să le spună acest lucru? Deci este singurul instrument prin care poate să scăpa chiar de plata integrală a restanțelor. Personal, cred că insolvența este singura soluție de a salva transportul public în București. Deci e nevoie de măsuri la nivel de STB: asta înseamnă insolvență, măsuri de reorganizare la nivel de București și Ilfov, și ca Ilfovul să accepte un tarif mai corect”.

Ciucu a solicitat Adunării Generale a Acționarilor (AGA) de la STB să se întrunească în regim de urgență pentru a decide intrarea în insolvență.