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Canicula persistă în Capitală. ANM anunță trei zile cu temperaturi de până la 36 de grade și nopți tropicale

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că municipiul București va fi afectat, în perioada 17 iulie, ora 12:00 – 19 iulie, ora 22:00, de un nou episod de caniculă, însoțit de disconfort termic accentuat și nopți tropicale.
Canicula persistă în Capitală. ANM anunță trei zile cu temperaturi de până la 36 de grade și nopți tropicale
Sursa foto: Mediafax Foto/ Alexandru Nechez
Oana Antipa
17 iul. 2026, 10:32, Știrile zilei
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Meteorologii avertizează că indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar spre sfârșitul intervalului sunt posibile averse și intensificări ale vântului.

Temperaturi de până la 36 de grade în Capitală

Potrivit prognozei speciale emise de ANM, vremea va fi caniculară încă de vineri, 17 iulie. Cerul va fi predominant senin, însă după-amiaza și seara sunt posibile ploi de scurtă durată, descărcări electrice și rafale de vânt de până la 45 km/h. Temperatura maximă va atinge 34-35 de grade Celsius, iar minima se va situa între 19 și 21 de grade, ceea ce va caracteriza o noapte tropicală.

Sâmbătă, valul de căldură se va intensifica ușor. Meteorologii estimează maxime de 35-36 de grade, în timp ce temperaturile minime vor rămâne între 19 și 21 de grade. Și în această zi sunt posibile averse locale, însoțite de descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului.

Instabilitate atmosferică la finalul intervalului

Pentru duminică, ANM prognozează menținerea caniculei și a disconfortului termic ridicat, însă avertizează că instabilitatea atmosferică se va accentua spre seară. Sunt așteptate perioade cu înnorări accentuate, averse, descărcări electrice și rafale de vânt care pot ajunge la 45-55 km/h. Temperatura maximă va fi în jurul valorii de 35 de grade Celsius.

Cod galben și informare de caniculă

Pe întreaga perioadă, pentru municipiul București este în vigoare o informare meteorologică privind valul de căldură, disconfortul termic accentuat, canicula și nopțile tropicale. Totodată, până în dimineața zilei de 19 iulie este valabilă și o atenționare meteorologică Cod galben pentru caniculă și disconfort termic ridicat. ANM precizează că prognoza poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice, inclusiv prin emiterea unor avertizări nowcasting pentru fenomene severe imediate.

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