Un bărbat din București a murit pe munte, în apropiere de Vârful Caraiman

„Un turist în vârstă de 64 ani, din București, a intrat în stop cardio-respirator în apropiere de Vf. Caraiman”, informează Salvamont Prahova, într-un comunicat publicat pe Facebook.

Salvatorii de serviciu de pe Platoul Bucegi au ajuns rapid la fața locului, au încercat să-l resusciteze pe bărbat, inclusiv cu ajutorul defibrilatorului ce ajută la restabilirea activității cardiace. Cu toate acestea, medicilor au fost în zadar.

„În baza celor relatate de salvatorii montani prezenți la fața locului, medicul de serviciu din Dispeceratul medical, a declarat decesul”, informează Salvamont Prahova.

Bărbatul de 64 de ani din Capitală este cea de-a șasea persoană care murit pe munte în acest an.

Potrivit Salvamont, trupul neînsuflețit al bărbatului va fi coborât de pe munte și va fi predat IML.