Salvamont: 16 persoane salvate de pe munte în ultimele 24 de ore

Dispeceratul Național Salvamont a înregistrat, în ultimele 24 de ore, 18 solicitări de intervenție pentru acordarea primului ajutor și salvarea unor persoane aflate în dificultate pe munte.

Cele mai multe apeluri au fost direcționate către Salvamont Sibiu, care a intervenit în trei cazuri. Câte două solicitări au fost înregistrate pentru echipele Salvamont Argeș, Harghita și Maramureș.

De asemenea, salvatorii montani au intervenit în județele Alba, Gorj și Hunedoara, precum și în municipiul Brașov. Alte apeluri au fost preluate din județele Buzău (două cazuri), Argeș, Bacău și Prahova.

În urma intervențiilor, 16 persoane au fost salvate. Dintre acestea, șase au fost predate echipajelor Serviciului de Ambulanță Județean sau SMURD pentru a fi transportate la spital și pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Pe lângă intervențiile pentru turiști, salvatorii montani au avut și o misiune mai puțin obișnuită. „În cursul zilei de duminică, salvamontiștii au intervenit și pentru salvarea unui câine”, au transmis reprezentanții Salvamont România.

Nu doar intervenții, ci și informații pentru turiști

Pe lângă coordonarea intervențiilor de urgență, Dispeceratul Național Salvamont oferă și informații turiștilor despre traseele montane. În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 30 de apeluri prin care au fost solicitate recomandări și detalii despre diferite trasee turistice din zonele montane.

Reprezentanții Salvamont România le recomandă turiștilor să își planifice cu atenție excursiile, să aleagă trasee potrivite nivelului de pregătire și să țină cont de condițiile din teren pentru a reduce riscul producerii accidentelor.

„Mergi cu încredere pe munte, iar dacă ai nevoie de ajutor, cheamă-ne fără ezitare: suntem prietenii muntelui, partenerii tăi de încredere și sprijinul pe care te poți baza întotdeauna!”, a transmis luni Salvamont România.