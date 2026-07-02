Femeie lovită de trăsnet în județul Dâmbovița. Salvamontiștii au intervenit pentru salvarea ei

O femeie a fost lovită de trăsnet, joi, în localitatea Padina din județul Dâmbovița, potrivit Salvamont Dâmbovița.

Echipajele de salvatori au intervenit „pentru acordarea primului ajutor unei persoane de sex feminin, lovită de un trăsnet”, potrivit salvamontiștilor.

Victima a fost găsită conștientă

Conform acestora, „victima a fost găsită conștientă, prezentând arsuri la nivelul feței și membrelor inferioare pe o suprafață de 30%, din primele informații. Aceasta a fost preluată de către salvamontiștii din Dâmbovița și predată unui echipaj SMURD. Ulterior, a fost transferată către o ambulanță tip C cu medic a Serviciului Județean de Ambulanță Dâmbovița, pentru transportul la spital”.

Recomandările salvamontiștilor

În contextul evenimentelor meteorologice extreme din ultima perioadă, salvamontiștii reamintesc câteva aspecte de o importanță majoră a informării și a pregătirii înainte de orice ieșire în natură:

Verificați prognoza meteo: Înainte de a pleca la drum, consultați întotdeauna starea vremii. Nu riscați pornirea în drumeție dacă sunt anunțate furtuni;

Înainte de a pleca la drum, consultați întotdeauna starea vremii. Nu riscați pornirea în drumeție dacă sunt anunțate furtuni; Documentați-vă: Aflați din timp cum să acționați în caz de furtună;

Aflați din timp cum să acționați în caz de furtună; Reguli de siguranță pe munte: Dacă sunteți surprinși de furtună, evitați să staționați pe vârfuri, creste expuse, lângă lacuri, stâlpi de marcaj sau sub copaci înalți/solitari. Învățați și aplicați poziția de siguranță (ghemuit, cu contact minim cu solul).

„Siguranța dumneavoastră depinde de modul în care vă pregătiți. Vă îndemnăm să tratați cu responsabilitate avertizările meteorologice. Respectați indicațiile salvatorilor montani și ale autorităților”, au mai transmis salvamontiștii.