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Fost fotbalist din Dâmbovița cu prezențe în prima ligă, decedat la vârsta de 45 de ani

Fostul fotbalist dâmbovițean Ciprian Dumbravă a murit la vârsta de 45 de ani, au anunțat joi Asociația Județeană de Fotbal Dâmbovița și persoane apropiate fostului sportiv.
Fost fotbalist din Dâmbovița cu prezențe în prima ligă, decedat la vârsta de 45 de ani
sursă foto: Asociația Județeană de Fotbal Dâmbovița
Departamentul Sport
02 iul. 2026, 17:14, Sport
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Originar din Târgoviște, Dumbravă a fost considerat unul dintre fotbaliștii reprezentativi ai județului Dâmbovița, evoluând de-a lungul carierei pentru mai multe echipe din țară și, ulterior, în fotbalul din Anglia.

Format la Centrul de pregătire „Nicolae Dobrin”, Dumbravă a evoluat pe postul de fundaș central.

De-a lungul carierei, acesta a jucat la FC Petrolul Ploiești, CSM Târgoviște, FCM Alexandria, Midia Năvodari, Altay Constanța și Astra Ploiești.

În ultimii ani s-a stabilit în Marea Britanie, unde a evoluat pentru FC România, club al comunității românești din Londra, acesta fiind și ultimul său club înainte de retragerea din activitate.

„Cu profundă durere am aflat vestea trecerii în neființă a lui Ciprian Dumbravă (45 de ani), fotbalist dâmbovițean reprezentativ, care a îmbrăcat de-a lungul anilor tricoul mai multor echipe din județul nostru, și cu prezențe în prima ligă. Asociația Județeană de Fotbal Dâmbovița transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate”, se arată în mesajul AJF Dâmbovița.

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