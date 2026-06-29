Târgoviște, lovită de furtună. Scene dramatice cu acoperișuri smulse de pe blocuri

Scene dramatice s-au petrecut în această după amiază în Târgoviște, unde un acoperiș al unui bloc a fost smuls de o furtună puternică. Oamenii speriați au început să țipe.

Pe strada Independenței, acoperișul blocului s-a prăbușit pe carosabil. O persoană aflată în zonă a fost surprinsă sub elementele desprinse ale acoperișului.

Fenomenele meteorologice severe au lovit în această după amiază județul Dâmbovița și au provocat mai multe incidente în municipiul Târgoviște dar și în localitatea Răzvad.

Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dâmbovița au intervenit de urgență, reușind să extragă victima în stare de conștiență. Aceasta a fost evaluată medical la locul intervenției, iar ulterior transportată la spital, conștientă, pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Pe lângă această misiune, pompierii au intervenit pentru înlăturarea mai multor elemente de acoperiș desprinse pe strada Unirii din Târgoviște, dar și pentru degajarea copacilor căzuți pe străzile Vasile Voiculescu, Vlad Țepeș și Calea Câmpulung.

Alte intervenții au avut loc pe Calea Ploiești din Târgoviște, unde au fost îndepărtați un stâlp și mai mulți copaci doborâți de vânt, precum și în comuna Răzvad, pe strada Gura Văii, unde rafalele au doborât stâlpi și arbori, afectând circulația și punând în pericol siguranța participanților la trafic.

Reprezentanții ISU Dâmbovița precizează că misiunile sunt în continuare în dinamică, iar echipajele rămân mobilizate pentru a răspunde tuturor solicitărilor venite din partea populației.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să urmărească informările oficiale privind evoluția vremii, să evite deplasările în zonele afectate de avertizările meteorologice și să nu se adăpostească sub copaci, stâlpi sau panouri publicitare în timpul manifestării vântului puternic. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să nu atingă cablurile electrice căzute la pământ și să apeleze numărul unic de urgență 112 ori de câte ori viața sau bunurile le sunt puse în pericol.

Pompierii dâmbovițeni rămân în teren și monitorizează permanent situația, intervenind pentru limitarea efectelor produse de vremea severă și pentru protejarea populației, transmite presa locală.