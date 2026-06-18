Salvamont România le transmite turiștilor „Codul eticii turismului montan”. Cele 10 reguli pe care trebuie să le respecte orice iubitor al muntelui

Salvamont România a publicat pe pagina sa oficială un mesaj dedicat tuturor celor care aleg să își petreacă timpul în natură, sub forma unei liste intitulate „Codul eticii turismului montan”.

Reprezentanții salvatorilor montani atrag atenția că mersul pe munte înseamnă nu doar echipament adecvat și pregătire fizică, ci și respect față de natură, față de ceilalți și față de valorile care au stat la baza turismului montan.

Potrivit Salvamont, fiecare excursie trebuie făcută cu responsabilitate. Turiștii trebuie să își cunoască limitele și să își aleagă traseele în funcție de experiență și pregătire.

„Să nu pleci niciodată într-o excursie pentru care nu eşti pregătit: alegeţi întotdeauna un itinerar realizabil, să ai în vedere mereu că în munţi există pericole pe care cu prevedere şi înţelepciune le poţi evita.”, menționează primul punct.

Salvamont România amintește că pregătirea unei ieșiri pe munte nu înseamnă doar verificarea echipamentului.

„Să pregăteşti fiecare excursie amănunţit, cu gândul şi fapta, indiferent dacă urci singur, cu prietenii sau călăuzit; echipamentul sufletesc trebuie să fie tot atât de bine pregătit ca şi echipamentul tău material; cu oamenii pe care îi vei întâlni pe munte să ştii să te porţi, insuflându-le încredere şi căutând să îi înţelegi.”

Un capitol important al codului se referă la bunul-simț și respectul față de ceilalți turiști.

„Nu uita când eşti pe munte de educaţia şi buna creştere pe care le-ai primit de la mama şi în şcoală; să umbli cu schiurile şi beţele astfel încât să nu ameninţi nici ochii, nici hainele vecinului tău; dacă te întâlneşti în drum cu un călător singuratic salută-l sau răspunde-i la salut; renunţă la obiceiurile de mahala, asta a vrut să spună autorul când a afirmat: „Auf der Berger ist die Freiheit.” (în munţi e libertate).”

Salvatorii montani atrag atenția și asupra protejării mediului înconjurător.

„Să nu pângăreşti locurile prin care treci şi să nu murdăreşti frumuseţile naturii; nu uita că şi cel care vine după tine vrea să bea din izvorul limpede pe care tocmai acum îl tulburi; în general să nu ţipi pe munte deoarece aceasta nu place nici oamenilor, nici animalelor şi nici ţie nu-ţi face bine.”

În cazul grupurilor organizate, responsabilitatea conducătorilor este cu atât mai mare.

„Dacă eşti călăuză sau conducător să nu-ţi manifeşti superioritatea asupra celor mai slabi decât tine; posibilităţile celui mai slab să fie unitatea de măsură a excursiei; nu uita că a părăsi un om pe munte poate fi o crimă.”

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