Salvamont Prahova, mesaj ironic după ce doi turiști au urcat cu trotinetele pe Platoul Bucegi. „Dacă sunt bune la oraș...”

Salvamont Prahova a publicat miercuri un videoclip în care doi turiști sunt surprinși deplasându-se cu trotinetele pe Platoul Bucegi. Imaginile au fost însoțite de un mesaj ironic la adresa celor care încearcă să transforme muntele într-un loc pentru astfel de mijloace de deplasare.

În imaginile distribuite pe rețelele de socializare se văd doi turiști care înaintează cu trotinetele pe terenul stâncos al Platoului Bucegi, într-o zonă frecventată de iubitorii de drumeții.

Salvamontiștii au ales să trateze situația cu umor și au publicat, alături de filmarea amuzantă, și un mesaj care a atras rapid reacții în mediul online: „Dacă sunt bune la oraș, de ce n-ar merge și pe Platoul Bucegi?”

Postarea vine în contextul în care salvamontiștii au atras de mai multe ori atenția asupra comportamentelor riscante adoptate de unii turiști în zonele montane.

Deși în videoclip nu este surprins un incident, folosirea trotinetelor în drumeție este o practică neobișnuită folosită de unele persoane, având în vedere și zona muntoasă cu teren accidentat, unde astfel de mijloace de transport nu sunt încurajate.

În ultimii ani, trotinetele electrice au devenit tot mai populare în România, în special în marile orașe, precum Brașov, București, Timișoara, fiind folosite mai ales pentru deplasările rapide ale cetățenilor, care preferă să nu piardă timpul în aglomerație.