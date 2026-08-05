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Articol susținut de Matache Măcelarul

REȚETĂ VIDEO | Spaghetti țărănești cu Cârnați Durdulii și telemea. Rețeta care transformă câteva ingrediente simple într-o masă plină de gust

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Departamentul Social
05 aug. 2026, 15:16, Social
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Pastele sunt printre cele mai versatile preparate, iar atunci când sunt combinate cu ingrediente de calitate, rezultatul poate fi spectaculos fără să fie nevoie de rețete complicate. Spaghetti țărănești cu Cârnați Durdulii de la Matache Măcelaru’, roșii cherry, usturoi și telemea sunt un exemplu perfect de masă rapidă, consistentă și plină de savoare.

Secretul preparatului îl reprezintă Cârnații Durdulii, făcuți după o rețetă tradițională. Sunt preparați din trei părți jambon și o parte grăsime, iar carnea este tocată prin sită de zece, pentru ca bucățile să rămână mari și textura să fie prezentă în fiecare îmbucătură. Sunt asezonați cu usturoi, piper și boia, introduși în maț natural și afumați la rece cu lemn de fag, proces care le oferă aroma specifică și îi ajută să rămână suculenți.

Pentru această rețetă, spaghetele se fierb al dente, iar într-o tigaie se pregătește baza sosului din ulei de măsline, usturoi zdrobit și Cârnații Durdulii rumeniți. Se adaugă roșiile cherry, care își lasă sucul și formează un sos ușor, perfect pentru paste. La final, pastele se amestecă direct în tigaie cu toate ingredientele, iar preparatul se servește cu telemea rasă și ceapă verde tocată fin.

Rezultatul este o combinație între gustul autentic al preparatelor românești și savoarea pastelor italiene, potrivită atât pentru prânz, cât și pentru cină.

Dacă și tu ai poftit la Cârnații Durdulii de la Matache Măcelaru’, poți participa și la campania dedicată produsului. Intră în concurs, răspunde la întrebări și înscrie-te pentru premiile pregătite de Matache.

Articol preluat din G4Food.ro

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