1 august, Ziua Națională a Salvamont România. Peste un secol de misiuni în slujba celor care iubesc muntele

Ziua Națională a Salvamont România a fost instituită oficial în 2024, însă legea nu a făcut decât să ofere recunoaștere oficială unei zile pe care comunitatea salvatorilor montani o sărbătorea de ani buni, luna august fiind considerată „Luna responsabilității pe munte – Luna Salvamont România”.

Odată cu vacanțele de vară, traseele montane se umplu de turiști, iar august aduce, de regulă, cel mai mare număr de accidente și cele mai dificile intervenții pentru echipele Salvamont.

„În fiecare zi și în fiecare noapte, indiferent de vreme, teren sau dificultatea intervenției, echipele Salvamont sunt pregătite să răspundă oricărui apel de ajutor”, au transmis salvamontiștii în mesajul publicat de ziua lor.

Salvarea înseamnă muncă de echipă

Dincolo de fiecare intervenție se află însă ani de pregătire. Mii de ore de instruire, exerciții și experiența acumulată în condiții extreme îi pregătesc pe salvamontiști pentru momentele în care fiecare secundă contează. Tocmai de aceea salvatorii muntelui spun că „cea mai valoroasă intervenție este cea care nu mai trebuie făcută”, motiv pentru care investesc permanent în prevenirea accidentelor, educarea turiștilor și întreținerea traseelor și marcajelor.

Iar în spatele fiecărei misiuni reușite stă o echipă mult mai mare decât cea pe care o văd pe munte turiștii. Salvamontiștii intervin alături de dispecerii 112, pompieri, echipajele SMURD, serviciile de ambulanță și echipele aeromedicale, pentru ca fiecare persoană aflată în pericol să primească ajutor cât mai repede cu putință.

Campania „-1”, un apel la responsabilitate

Și în această vară continuă campania națională „-1”, prin care Salvamont își propune reducerea măcar cu unul a numărului accidentelor grave, al intervențiilor, al persoanelor transportate la spital și al victimelor de pe munte.

„Poate părea un obiectiv modest”, spun salvamontiștii, dar „în realitate, acel -1 poate însemna un om care se întoarce acasă, un părinte care își îmbrățișează copilul, un copil care își regăsește părinții, o familie care nu primește o veste tragică și prieteni care își revăd camaradul în siguranță”.

Adesea, diferența dintre o tragedie și o întoarcere în siguranță acasă stă într- o singură decizie responsabilă, este mesajul campaniei Salvamont. Alegerea unui traseu potrivit nivelului de pregătire, verificarea prognozei meteo, echipamentul adecvat și respectarea regulilor de siguranță pot preveni accidente care schimbă destine.

August, luna care pune Salvamont la încercare

Salvamont avertizează însă că, de peste 25 de ani, numărul accidentelor montane este într-o continuă creștere și spune că această tendință ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru toți cei care aleg să petreacă timp pe munte.

În pragul unui nou august, salvamontiștii amintesc ce a însemnat aceeași perioadă în urmă cu un an: 701 persoane accidentate salvate, 585 de intervenții, 308 persoane transportate la spital și 13 persoane care și-au pierdut viața pe munte.

„Aceste cifre nu reprezintă doar statistici. În spatele fiecărui număr se află oameni, familii, speranțe, suferință, emoții și mii de ore de muncă depuse de salvatorii montani pentru ca alții să poată merge mai departe”, transmite Salvamont România.

Peste 122 de ani de istorie

Salvarea montană organizată în România are o tradiție de peste 122 de ani, iar de 57 de ani funcționează sub denumirea Salvamont. De-a lungul timpului, serviciul s-a dezvoltat într-o structură specializată care intervine în cele mai dificile zone montane și speologice din țară.

Astăzi, Salvamont România reunește 40 de servicii publice, 75 de formații operative de intervenție, peste 1.100 de salvatori montani atestați, profesioniști, voluntari și aspiranți, precum și o rețea de peste 150 de baze și posturi de intervenție.

În ultimii zece ani, serviciile Salvamont au salvat peste 75.000 de persoane, iar de-a lungul existenței lor au dus la bun sfârșit peste 350.000 de acțiuni de salvare.

În slujba celor care aleg muntele

„Indiferent de situație, pentru un sfat, o informație sau un ajutor, structurile Salvamont sunt și vor fi în slujba dumneavoastră”, transmite Sabin Cornoiu, președintele Asociației Naționale a Salvatorilor Montani din România, tuturor celor care aleg muntele.

Potrivit acestuia, Salvamont are certitudinea că, în munții României, activitatea de salvare montană se poate desfășura cu adevărat „la înălțime”: „cu un nucleu de oameni inimoși, dăruiți meseriei nobile pe care și-au ales-o, cu o organizare din ce în ce mai bună și o bază materială corespunzătoare (…), cu planuri îndrăznețe de dezvoltare a activității pe principii moderne”.

Salvamont: Respectați muntele!

De Ziua Națională Salvamont România, salvatorii montani transmit același îndemn pe care îl repetă înaintea fiecărui sezon turistic: „Muntele oferă libertate, frumusețe și aventură. Respectați-l, pregătiți-vă cu responsabilitate și lăsați-ne să intervenim doar atunci când este cu adevărat nevoie”, Campania „-1” începe cu fiecare dintre noi, reamintesc salvatorii montani.