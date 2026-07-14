Blocaj total la Ministerul Sănătății / Medicii de familie cer explicații cu legea-n mână pentru întârzierile din PNRR

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) acuză Ministerul Sănătății de lipsă aproape totală de comunicare în ce privește implementarea Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru cabinetele de medicină de familie și reclamă întârzieri majore atât la decontarea lucrărilor de renovare, cât și la livrarea echipamentelor promise, se arată în comunicatul de marți al federației.

Potrivit organizației, aproape 3.000 de cabinete de medicină de familie s-au înscris în program, solicitând finanțare pentru lucrări de renovare, eficientizare energetică sau pentru dotarea cu aparatură medicală și mobilier.

Nimeni nu știe ce cabinete beneficiază de program

FNPMF susține că, deși programul a debutat într-un mod transparent, comunicarea cu Ministerul Sănătății s-a deteriorat treptat până la a deveni „cvasiinexistentă”.

Reprezentanții medicilor afirmă că nu există în prezent o situație clară privind numărul cabinetelor care au rămas în program, al celor care au renunțat sau al celor care încă așteaptă decontarea investițiilor realizate.

Federația atrage atenția că unii medici au contractat împrumuturi pentru finanțarea lucrărilor de renovare, iar întârzierile la decontare îi obligă să suporte penalități și costuri suplimentare.

Opt județe nu au primit ecografe și niciun județ nu a primit frigidere pentru vaccinuri

Organizația reclamă, de asemenea, diferențe majore între județe în ceea ce privește distribuirea echipamentelor achiziționate prin PNRR.

Potrivit FNPMF, în unele județe o parte din aparatură a fost deja livrată, în timp ce în altele licitațiile sunt blocate sau nu mai sunt derulate.

Federația susține că cel puțin opt județe din sud-estul țării nu au primit ecografe, iar în niciun județ nu au fost livrate frigidere pentru vaccinuri, calculatoare desktop pentru cabinete sau analizoare de tip point-of-care.

Medicii de familie sunt îngrijorați de lipsa de comunicare din partea ministerului

„Suntem profund îngrijorați de situația actuală de incertitudine în ceea ce privește dotarea cabinetelor colegilor noștri.

Comunicarea cu Ministerul Sănătății este aproape absentă, iar în unele județe aparatura a fost livrată, în timp ce în altele nu există informații dacă aceasta va mai ajunge, existând chiar comunicări parțiale că licitațiile nu vor mai avea loc.

Considerăm că Ministerul Sănătății ar trebui să comunice permanent stadiul derulării proiectelor și al decontării sumelor pentru renovarea cabinetelor”, a declarat președintele FNPMF, dr. Mihnea Stroe.

FNPMF cere informații în baza Legii 544/2001

Federația avertizează că asistența medicală primară continuă să fie subfinanțată, în condițiile în care numărul medicilor de familie, în special din mediul rural, este în scădere, iar populația de medici este îmbătrânită.

În opinia organizației, eșecul implementării PNRR în acest domeniu ar reprezenta „un nou eșec” al Ministerului Sănătății în consolidarea asistenței medicale primare.

În acest context, FNPMF anunță că a transmis Ministerului Sănătății o solicitare de informații în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și cer date privind stadiul implementării proiectelor de renovare și dotare a cabinetelor de medicină de familie finanțate prin PNRR.