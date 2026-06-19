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Peste 5 milioane de lei din PNRR pentru medicii de familie, primării și serviciile de sănătate județene

Ministerul Sănătății a anunțat, vineri, că în decursul acestei săptămâni au fost plătite finanțări prin PNRR în valoare de peste 5 milioane de lei, de care beneficiază cabinetele medicale din țară, dar și primăriile sau serviciile de sănătate județene.
Peste 5 milioane de lei din PNRR pentru medicii de familie, primării și serviciile de sănătate județene
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
19 iun. 2026, 11:28, Social
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Potrivit informării publicate de Minister, 23 de cabinete de medicină de familie și 9 instituții din sistemul sanitar – precum Direcții de Sănătate Publică (DSP), Servicii de Ambulanță Județene (SAJ) sau Primării au primit finanțări de peste 5 milioane de lei prin PNRR.

Potrivit Ministerului, cu acești bani, medicii de familie vor cumpăra echipamente medicale. Aceștia pot, de asemenea, și să reabiliteze sau să renoveze cabinetele medicale și spațiile în care își desfășoară activitatea.

Pe de altă parte, finanțările acordate SAJ, DSP și primăriilor, au scopul de a susține proiectele de de digitalizare pentru a crește eficiența și calitatea serviciilor oferite cetățenilor.

„Ministerul Sănătății depune toate eforturile pentru a sprijini beneficiarii proiectelor finanțate prin PNRR în implementarea și finalizarea investițiilor asumate, astfel încât obiectivele de modernizare a sistemului de sănătate să fie atinse în termenele stabilite”, transmite autoritatea din Sănătate.

Potrivit ministerului, numai într-o lună și jumătate au fost făcute plăți de aproximativ 385 milioane de lei, bani din PNRR.

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