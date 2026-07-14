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Accesul restricționat pe Vârful Toaca. Eveniment sportiv, programat

Salvamont Neamț a anunțat că joi, accesul spre Vârful Toaca din masivul Ceahlău va fi restricționat în contextul desfășurării unui eveniment sportiv.
Accesul restricționat pe Vârful Toaca. Eveniment sportiv, programat
Sursă foto: Facebook / Vârfuri Carpatine
Daiana Rob
14 iul. 2026, 17:15, Social
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„În cursul zilei de Joi ,16 iulie, Salvamont Neamț, în calitate de administrator al traseului de acces spre Vf. Toaca va restricționa accesul atât la urcare cât și la coborâre în trei intervale a câte 30 de minute, în funcție de condițiile meteo”, anunță Salvamontiștii.

Urcarea spre vârf va fi restricționată cu prilejul desfășurării unui eveniment sportiv. Multipla campioană mondială și europeană la alergare montană, Denisa Dragomir, va încerca să urce toate cele 520 de trepte spre Vârful Toaca în mai puțin de 3 minute.

Potrivit sursei citate, o persoană obișnuită ar parcurge drumul spre vârf în 15-20 de minute.

De asemenea, în cursul zilei de miercuri, pe tronsonul scărilor de acces spre Vârful Toaca vor fi instalate marcaje și vor fi montate banere și structuri pentru evenimentul sportiv, mai informează Salvamont Neamț.

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