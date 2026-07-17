Care sunt primele semne ale diabetului și când trebuie să mergi la medic. Medicul Sitterli-Natea Carmen Narcisa explică

Coordonatoarea Cabinetului Diabet, Nutriție și Boli Metabolice din cadrul SCJU Sibiu, Dr. Sitterli- Natea Carmen Narcisa vorbește despre primele semne ale diabetului și când anume este indicat să mergi la medic.

Potrivit acesteia, cele mai frecvente semne timpurii ale diabetului sunt urinarea frecventă, setea excesivă și pierderea inexplicabilă în oricare două dintre simptomele asociate. Dacă aveți aceste simprome, ar trebui să ajungeți cât mai curând la medic pentru evaluare.

În funcție de tipul de diabet, aceste simptome pot să apară brusc în diabetul de tip 1. De asemenea, pot să se dezvolte lent, de-a lungul mai multor ani, fiind ușor de ignorat în diabetul de tip 2.

Cele trei semne clasice ale diabetului sunt:

Urinare frecventă: Rinichii încearcă să elimine excesul de glucoză din sânge. Acest lucru duce la urinare frecventă, in cantități mari, în special în timpul nopții;

Rinichii încearcă să elimine excesul de glucoză din sânge. Acest lucru duce la urinare frecventă, in cantități mari, în special în timpul nopții; Sete excesivă: Persistenta senzației de sete, care nu se amelioreaza complet prin consumul lichidelor. Aceasta este legată de pierderea de apă prin urină și deshidratare;

Persistenta senzației de sete, care nu se amelioreaza complet prin consumul lichidelor. Aceasta este legată de pierderea de apă prin urină și deshidratare; Foame accentuată: Deoarece organismul nu poate introduce glucoza în celule pentru a o transforma în energie, creierul primește semnale constante că este nevoie de mâncare.

Alte semne asociate frecvent cu diabetul includ oboseala cronică, scăderea inexplicabilă în greutate, vederea încețoșată, vindecarea lentă a rănilor, infecții frecvente, amorțeală sau furnicături și pete închide pe piele.

Când trebuie să mergi la medic

În lipsa simptomelor, sunt indicate analize anuale de sânge pentru persoanele de peste 45 de ani, pentru persoanele ce au cazuri de diabet în familie, sunt supraponderale sau obeze, suferă de hipertensiune arterială sau au avut diabet gestațional în timpul unei sarcini anterioare.

Dacă aveți simptomele asociate diabetului descrise anterior, este de asemenea indicat să mergeți la medic.

În cazul diabetului zaharat deja diagnosticat, trebuie solicitat ajutor medical imediat, dacă apar semne ale unor complicații acute și periculoase.

Prevenirea diabetului zaharat tip 2

Diabetul de tip 2 poate fi prevenit sau apariția sa poate fi întârziată semnificativ, potrivit medicului. Strategia se bazează pe adoptarea unui stil de viață sănătos, care include menținerea unei greutăți optime, exerciții fizice regulate, o dietă echilibrată și evitarea obiceiurilor nocive.