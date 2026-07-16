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Boala poate fi o șansă la o viață mai bună? Cercetătorii spun că da

Un proiect italian de psihologie pozitivă arată cum boala poate deveni o oportunitate de creștere, nu doar o suferință, pentru pacienți și familii.
Boala poate fi o șansă la o viață mai bună? Cercetătorii spun că da
Andreea Tobias
16 iul. 2026, 08:23, Știrile zilei
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Boala poate deveni un punct de cotitură, nu doar o suferință, arată un nou proiect italian. „Boala ca oportunitate” reunește psihologi și medici oncologi din Milano.

Ce arată psihologia pozitivă despre boală

Nu este nevoie să fii sănătos pentru a avea o stare de bine, arată studiile recente.

Un eveniment precum boala poate fi perceput ca amenințare sau ca provocare de dezvoltare. Psihologul Antonella Delle Fave spune că boala poate scoate la iveală reziliență și resurse pozitive.

Medicul pediatru Giuseppe Masera o descrie drept „o monedă cu două fețe”. Prima fază, a diagnosticului, este dureroasă. A doua poate aduce o nouă perspectivă asupra vieții.

Proiectul invită pacienții să povestească

Cotidianul italian Corriere a deschis un blog dedicat proiectului. Cititorii sunt invitați să trimită propriile experiențe cu boala, prin e-mail. Accentul cade pe schimbarea pe care boala o produce în viața oamenilor. Organizatorii spun că boala transformă definitiv persoanele afectate.

Familiile pot fi și ele afectate pozitiv

Oncologul Alberto Scanni atrage atenția că, în spatele fiecărui bolnav, există o familie care suferă. Boala unei persoane dragi poate consolida legăturile de familie, spune el. Poate aduce și noi roluri sau valori redescoperite, adaugă medicul. Nu este însă mereu așa, recunoaște Scanni.

Relația medic-pacient, în centrul proiectului

Proiectul vrea să mute atenția medicilor de la boală la pacient.

Modelul propus ia în calcul nevoile psihologice și sociale ale bolnavului. Medicul trebuie să devină „un promotor al speranței”, spune Masera.

Speranța nu înseamnă optimism naiv, ci convingerea că problema poate fi gestionată. La proiect au aderat cercetători și medici din mai multe spitale italiane.

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