Italia se confruntă cu o criză de salvamari. Tot mai puțini tineri aleg această meserie, iar plajele rămân fără personal

Meseria de salvamar, considerată ani la rând una dintre cele mai căutate slujbe sezoniere pentru tinerii din zonele de coastă, ;i-a pierdut din atractivitate în Italia. Administratorii plajelor și ai piscinelor spun că găsesc din ce în ce mai greu oameni calificați, iar numărul celor care obțin sau își reînnoiesc atestatul de salvamar a scăzut semnificativ. Potrivit unei analize publicate de Il Post, această schimbare este rezultatul unei combinații de factori: condiții de muncă dificile, salarii considerate insuficiente, responsabilități juridice tot mai mari și reguli mai stricte pentru obținerea brevetului profesional.

Salarii mici și responsabilitate uriașă

Salvamarii intervievați de publicația italiană spun că, în multe cazuri, remunerația este de doar 5-6 euro net pe oră, uneori cu o parte din bani plătiți neoficial. Deși legislația prevede zile libere și program reglementat, în practică există situații în care un singur salvamar supraveghează plaja pe întreaga durată a sezonului, fără repaus săptămânal. În același timp, răspunderea este una foarte mare. Un salvamar poate răspunde atât civil, cât și penal dacă o intervenție întârzie sau dacă se constată neglijență într-un incident care provoacă rănirea sau decesul unui turist.

Examenul a devenit mult mai dificil

Începând cu 2024, Italia a introdus reguli noi pentru certificarea salvamarilor, menite să profesionalizeze această ocupație. Candidații trebuie să treacă probe fizice solicitante, precum parcurgerea a 100 de metri înot într-un timp limită de un minut și 40 de secunde sau 25 de metri în apnee. Chiar și reînnoirea brevetului presupune acum un nou examen practic, nu doar plata unei taxe administrative. Federațiile care organizează cursurile spun că noile reguli au redus drastic numărul centrelor autorizate și, implicit, al noilor salvamari formați anual.

Fenomenul începe să se vadă și în România

Problema nu este exclusiv italiană. Și pe litoralul românesc autoritățile și operatorii privați au avertizat înaintea sezonului estival că există un deficit de peste 30% de salvamari. Reprezentanții serviciilor Salvamar spun că este tot mai greu să găsească persoane bine pregătite fizic și dispuse să accepte un loc de muncă sezonier, iar mulți dintre cei cu experiență aleg să plece în străinătate, unde salariile și condițiile de muncă sunt mai atractive.

O meserie esențială pentru siguranța turiștilor

În fiecare sezon estival, salvamarii sunt primii care intervin în cazurile de înec, accidente sau alte urgențe produse pe plajă. Într-un moment în care valurile de căldură aduc un număr tot mai mare de turiști pe litoral, lipsa personalului calificat poate pune presiune suplimentară asupra serviciilor de intervenție. Autoritățile avertizează că, fără îmbunătățirea condițiilor de muncă și fără stimulente serioase pentru atragerea tinerilor, deficitul de salvamari ar putea deveni o problemă tot mai mare în multe din statele europene.