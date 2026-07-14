Adio „shrinkflation”. Se schimbă regulile în supermarketuri de la 15 iulie

În Italia intră în vigoare, de la 15 iulie, noi reguli menite să combată fenomenul shrinkflation. Shrinkflation înseamnă reducerea cantității unui produs, cu menținerea prețului de vânzare neschimbat sau aproape neschimbat, potrivit tg24.sky.it.

Rezultatul este o creștere reală a costului pentru consumator. Fenomenul a afectat produsele alimentare, cele de igienă personală, detergenții și multe alte articole din magazine.

În multe cazuri, ambalajele și-au păstrat aspectul, deși conțin o cantitate mai mică de produs. Reducerile de câteva grame sau mililitri par neglijabile, dar afectează în timp bugetul gospodăriilor.

Ce prevăd noile norme din 15 iulie

Noile norme urmăresc să sporească transparența, fără a interzice companiilor să-și modifice produsele. Magazinele vor trebui să semnaleze, printr-o informație vizibilă, atunci când un produs conține mai puțin.

Avertismentul trebuie afișat lângă produs, astfel încât cumpărătorul să observe imediat schimbarea cantității. Scopul nu este să oprească reducerea greutății sau volumului, ci să evite ca modificarea să treacă neobservată.

Anunțul trebuie să rămână afișat pentru o anumită perioadă după reducerea cantității produsului. Astfel, cumpărătorii au timp să compare produsul cu versiunea anterioară și cu alte alternative disponibile.

De ce reduc firmele conținutul

Companiile reduc de obicei conținutul ambalajelor pentru a face față creșterii costurilor de producție și energie. În loc să majoreze direct prețul, multe firme preferă să diminueze cantitatea, păstrând prețul afișat stabil.

Consumatorii tind să observe mai greu o reducere de câteva grame decât o creștere directă a prețului. Practica a fost criticată pentru că poate compromite transparența reală a pieței, potrivit autorilor reglementării.

Dacă nu observă reducerea cantității, consumatorul poate crede greșit că prețul pe unitate nu s-a schimbat. Noile reguli vor face vizibilă imediat această variație, facilitând comparațiile între produsele concurente.

Ce se schimbă pentru cumpărători și magazine

Cumpărătorii vor găsi informații suplimentare lângă produsele afectate de reducerea cantității. Măsura consolidează și rolul prețului unitar, calculat pe kilogram sau pe litru, deja prezent pe multe rafturi.

Acest indicator permite identificarea celui mai bun raport preț-cantitate. Unitățile comerciale vor trebui să afișeze clar și vizibil informațiile cerute de noua legislație.

Responsabilitatea informării corecte devine astfel un element central al noului sistem, potrivit reglementării.

Alegerea rămâne la consumator

Introducerea normelor nu împiedică firmele să-și schimbe produsele sau să-și adapteze prețurile la piață. Scopul reglementării este ca aceste variații să fie recunoscute imediat de consumatori, nu interzise.

Chiar și diferențe mici de greutate pot afecta bugetul familiilor, mai ales la produsele cumpărate frecvent. Cunoașterea reducerii de cantitate permite consumatorilor să compare alternativele și să-și schimbe alegerile, dacă doresc.

Obiectivul final este o piață mai transparentă, bazată pe informații clare pentru cumpărători și pentru companii.