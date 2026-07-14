Producția de energie solară atinge un record în UE. Trei țări conduc clasamentul european

Panourile solare au produs 52 TWh de energie electrică în iunie, un nivel record care a reprezentat 25% din producția totală de energie a blocului comunitar. Recordul anterior era de 47 TWh și o cotă de 23%.

Energia solară a devenit cea mai importantă sursă de electricitate din UE, depășind energia nucleară (21%), gazele naturale (15%), energia eoliană (14%) și hidroenergia (12%). Cărbunele a contribuit cu doar 8% din producție, arată EuroNews.

Este doar a treia perioadă în care energia solară ocupă primul loc în mixul energetic european.

În urmă cu cinci ani, energia solară genera doar 10% din electricitatea Uniunii Europene.

Energia solară este ieftină și rapid de instalat

Între 2021 și 2025, producția de energie solară a crescut cu peste 20% anual în UE, cel mai rapid ritm dintre toate sursele de energie. Principalul motiv este ritmul ridicat al instalărilor, cu 65,1 GW de capacitate nouă adăugată într-un singur an.

Creșterea producției solare a coincis cu o cerere ridicată de electricitate pe timpul verii, alimentată parțial de utilizarea aparatelor de răcire în timpul valurilor de căldură. Energia solară a contribuit la menținerea alimentării cu energie în condițiile în care alte surse au avut dificultăți din cauza temperaturilor ridicate și a lipsei vântului.

Spania conduce revoluția energiei regenerabile

Creșterea energiei solare este vizibilă în întreaga Uniune Europeană. Până acum, 18 state membre au stabilit noi recorduri lunare privind ponderea energiei solare în producția de electricitate.

În Spania, energia solară a depășit pentru prima dată o treime din producția totală de electricitate, ajungând la 34%. Rezultatul vine după investiții masive în energie curată. Din 2019, țara și-a dublat capacitatea instalată de energie eoliană și solară, adăugând peste 40 GW.

Aceste investiții au avut efecte și asupra consumatorilor. Facturile la energie au scăzut, în timp ce în multe alte țări europene au crescut după criza energetică declanșată de războiul cu Iranul. Analizele Ember arată că gospodăriile spaniole economisesc în medie aproximativ 10 euro pe lună la factura de electricitate.

Spania a renunțat complet la energia pe bază de cărbune în 2025, după ce în urmă cu un deceniu aceasta reprezenta aproximativ un sfert din producția de electricitate a țării.

În plus, combustibilii fosili au reprezentat doar 25% din producția de energie electrică a Spaniei, iar emisiile pe cap de locuitor s-au situat sub media Uniunii Europene.

Panourile solare de balcon sunt foarte populare în Germania

Germania a depășit pentru prima dată pragul de o treime din electricitate produsă din energie solară, ajungând ulterior la 36%.

Țara găzduiește cel mai mare parc solar operațional din Europa, construit pe terenul unei foste mine de cărbune și întins pe peste 500 de hectare.

În paralel, germanii adoptă pe scară largă sistemele solare de mici dimensiuni instalate pe balcoane, terase sau acoperișuri de magazii. Aceste kituri pot fi cumpărate inclusiv din supermarketuri sau online.

Între 2022 și 2025 au fost instalate peste un milion de astfel de sisteme în Germania.

Panourile produc energie care poate fi utilizată direct în locuință printr-o priză obișnuită, fără costuri suplimentare de instalare. Specialiștii estimează că investiția este recuperată în doi până la șase ani, după care facturile la energie scad semnificativ.

Prețul panourilor solare de balcon s-a redus la jumătate în ultimii ani, cele mai mici modele costând în prezent aproximativ 200 de euro.

Polonia se îndepărtează treptat de cărbune

Polonia a produs aproape un sfert din electricitatea sa din energie solară. Deși rămâne unul dintre cei mai mari consumatori de cărbune din Uniunea Europeană, țara înregistrează una dintre cele mai rapide creșteri ale sectorului solar.

În 2025, energiile regenerabile au depășit pentru prima dată cărbunele în mixul energetic al Poloniei. Sursele regenerabile au furnizat 44,1% din electricitate, în timp ce centralele pe cărbune și lignit au produs 43,7%.

Capacitatea fotovoltaică instalată în Polonia a ajuns la 23 GW, față de doar 2 GW în urmă cu cinci ani.

Experții spun că una dintre principalele provocări rămâne eliminarea obstacolelor care încetinesc tranziția energetică, în special în sectorul energiei eoliene terestre.