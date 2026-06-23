Cristiano Ronaldo devine primul jucător care marchează la șase turnee ale Cupei Mondiale de fotbal

Cristiano Ronaldo a devenit marți primul jucător care marchează la șase turnee diferite ale Cupei Mondiale de fotbal, potrivit AP. Portughezul a înscris un gol în minutul șase al meciului Portugaliei împotriva Uzbekistanului.

Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, a intrat în istorie după ce a șutat cu piciorul drept în urma unei centrări de la João Cancelo. După gol, el a alergat spre banca de rezerve și a sărbătorit alături de colegi.

După primul meci al Portugaliei de la Cupa Mondială, Ronaldo a fost criticat pentru evoluția sa. În partida cu Congo, el nu a reușit să iasă în evidență.

Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi

Cristiano Ronaldo și rivalul său, Lionel Messi, sunt singurii jucători din istorie care au jucat la șase turnee de Cupă Mondială. Messi nu a reușit să înscrie la una dintre ediții, cea din 2010 din Africa de Sud.

Totuși, liderul Argentinei a devenit luni cel mai bun marcator din istorie la Cupa Mondială. La turneul din SUA, Canada și Mexic, Messi a înscris cinci goluri. El are 18 goluri, după un hat-trick în meciul de deschidere al Argentinei împotriva Algeriei și încă două goluri împotriva Austriei. Ronaldo are 9 goluri.