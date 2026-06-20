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Cel mai vechi hotel din lume are 1.300 de ani și este administrat de aceeași familie timp de 52 de generații

Cel mai vechi hotel din lume are peste 1.300 de ani. Unitatea este administrat de aceeași familie timp de 52 de generații. Hotelul a fost inclus în Cartea Recordurilor.
Cel mai vechi hotel din lume are 1.300 de ani și este administrat de aceeași familie timp de 52 de generații
sursa foto: FB
Petru Mazilu
20 iun. 2026, 09:47, Știri externe
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Cel mai vechi hotel din lume este deschis fără oprire de peste 1.300 de ani în Japonia. Conform Express, Hanul Keiunkan a fost înființat în anul 705 d.Hr., al doilea an al erei Keiun, de Fujiwara Mahito.

Hotelul este construit într-o zonă cu izvoare termale și fiecare baie a hotelului are acces la sursa de apă. Zona nu este modernizată deoarece proprietarii au dorit să păstreze farmecul original al clădirii. Hotelul este administrat de aceeași familie timp de 52 de generații.

Cel mai vechi hotel din lume are o istorie dramatică

Istoria vastă a hanului Nishiyama Onsen Keiunkan are numeroase episoade dramatice. Incendii majore au izbucnit în 1909 și 1916, iar o stâncă enormă s-a prăbușit peste una dintre clădiri în 1925. Un taifun a lovit și proprietatea în 1982, ceea ce a dus la mutarea clădirii principale a hotelului de trei ori de-a lungul anilor.

Conform Guinness World Records, Keiunkan deține recordul de cel mai vechi han funcțional din lume. De asemenea, hotelul este, după anumite standarde și cea mai veche afacere de pe Pământ.

Recordul a fost certificat în 2011 și ulterior zona a devenit foarte populară. Keiunkan se află în prefectura Yamanashi, aproape de Muntele Fuji, iar accesul la hotel este destul de dificil. Un microbuz preia oaspeții hotelului dintr-un sat pentru ultima etapă a călătoriei.

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