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A primit o stea Michelin fără un meniu clasic. Restaurantul servește un singur preparat

Un bucătar japonez de 36 de ani a primit distincția Bib Gourmand în Ghidul Michelin Japonia 2026, pentru un restaurant din Tokyo cu doar 20 de locuri. Meniul conține un singur preparat: biryani, specific bucătăriei indiene.
A primit o stea Michelin fără un meniu clasic. Restaurantul servește un singur preparat
Andreea Tobias
06 aug. 2026, 12:08, Life-Inedit
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Un bucătar japonez de 36 de ani a primit distincția Bib Gourmand în Ghidul Michelin Japonia 2026. Restaurantul său din Tokyo are doar 20 de locuri. Servește un singur fel de mâncare: biryani, preparat tradițional din India, scrie Il Messaggero.

Ce este biryani și de unde vine

Biryani este un preparat pe bază de orez basmati, carne, legume și condimente aromate. Denumirea provine din persană și înseamnă „prăjit” sau „fript”.

Deși astăzi este considerat simbolul culinar al Indiei, preparatul are, de fapt, origini persane. A fost introdus pe subcontinentul indian de negustori musulmani și perfecționat ulterior în bucătăriile Imperiului Mogul. Era considerat un fel de mâncare regal, gătit încet în oale sigilate cu aluat de pâine.

Takamasa Osawa a gustat pentru prima dată biryani în 2009, în timpul unei călătorii în Tamil Nadu. De atunci, s-a întors constant în India timp de 16 ani, pentru a studia variantele regionale ale preparatului. A testat toate tipurile de orez basmati disponibile în Japonia, iar cel din Punjab i s-a părut cel mai potrivit. Condimentele indiene, spune el, își schimbă gustul odată ajunse în Japonia, din cauza tratamentului termic aplicat înainte de expediere.

Meniul restaurantului se concentrează pe biryani de miel, la un preț de aproximativ 3.000 de yeni. Clienții pot alege și variante cu pui, stridii, crab, langustă sau ciuperci. Bucătarul servește preparatul cu linguri emailate. Este convins că acestea păstrează mai bine gustul decât metalul. Îl însoțește cu cola înghețată la minus un grad Celsius, temperatură care ar scoate în evidență aromele.

O poveste de dragoste legată de bucătărie

Osawa a cunoscut-o pe soția sa, Mizuki Hayashi, chiar în restaurantul din Tokyo. Deși a învățat să gătească biryani, ea preferă să-l lase pe soțul ei să pregătească preparatul. Astfel evită criticile lui culinare.

Bucătarul intenționează să lucreze în continuare la rețeta sa. Următorul preparat pe care vrea să-l perfecționeze este sushi-ul, spune el, comparând ingredientele celor două feluri de mâncare.

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