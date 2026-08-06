Cât a ajuns să coste o cazare la Cluj-Napoca în weekendul UNTOLD 2026: Prețuri record pe noapte

O verificare a ofertelor disponibile pe Booking pentru perioada 6-9 august, în care se desfășoară UNTOLD 2026, arată că 90% dintre locurile de cazare listate pe platformă sunt deja ocupate.

Cererea ridicată se reflectă direct în prețuri. Chiar și cele mai accesibile variante rămase disponibile costă semnificativ mai mult decât într-un weekend obișnuit, iar în zona centrală sau în apropierea principalelor puncte de interes ale festivalului oferta este din ce în ce mai limitată.

Cele mai ieftine camere pornesc de la aproximativ 500 de lei pe noapte

Printre cele mai accesibile opțiuni disponibile se numără un hotel de două stele, unde un sejur de trei nopți pentru două persoane costă 1.500 de lei, echivalentul a 500 de lei pe noapte.

La prețuri apropiate sunt listate și proprietăți particulare, oferite pentru închiriere la prețuri de aproximativ 1600 lei pentru trei nopți și o pensiune, unde, pentru aceeași perioadă, turiștii trebuie să scoată din buzunar 1816 lei. Chiar și aceste variante sunt însă puține, multe dintre ele având disponibilă o singură cameră.

Apartamentele și hotelurile bine cotate depășesc 3.000 de lei pentru trei nopți

În cazul proprietăților cu evaluări foarte bune sau amplasate în apropierea centrului orașului, tarifele cresc rapid. Pentru aceste proprietăți, tarifele pornesc de la 1200 de lei pe noapte pentru o cameră, ceea ce duce costurile pentru un sejur de trei nopți la tarife cuprinse între 2600 și 3700 de lei.

De cele mai multe ori, variantele de cazare care mai sunt disponibile, se află la o distanță considerabilă de zona centrală a orașului.

Proprietarii profită de cererea uriașă

Fenomenul nu se limitează la hoteluri. Pe platformele de anunțuri și închirieri pe termen scurt apar și apartamente oferite exclusiv pentru perioada UNTOLD, iar în unele cazuri proprietarii solicită câteva mii de lei pentru întregul weekend.

În timp ce unele garsoniere sau camere mai sunt oferite la 200-300 de lei pe noapte, acestea reprezintă excepții și sunt, de regulă, situate la distanță de zona centrală sau au fost publicate cu mult timp înainte. Cele mai multe anunțuri dedicate perioadei UNTOLD depășesc însă pragul de 700-1300 de lei pe noapte, iar pentru apartamente spațioase sau amplasate ultracentral proprietarii solicită chiar 4000-5000 de lei pentru o singură noapte.

Printre cele mai scumpe oferte identificate se numără apartamente listate la 5000 de lei pe noapte, dar și proprietăți închiriate pentru întreaga perioadă a festivalului cu sume de peste 6000-7500 de lei, în funcție de capacitatea de cazare și facilități.

Creșterea cererii este alimentată de zecile de mii de participanți așteptați la festival, mulți dintre ei veniți din alte orașe ale țării sau din străinătate. În fiecare an, apropierea evenimentului reduce rapid numărul locurilor disponibile și determină majorarea tarifelor, în special pentru proprietățile aflate în centrul Clujului sau în apropierea Cluj Arena.

Turiștii caută alternative în afara orașului

Creșterea tarifelor îi determină pe mulți participanți să caute variante în localitățile din jurul Clujului, precum Florești, Turda sau Câmpia Turzii, unde prețurile pot fi mai accesibile, chiar dacă presupun navetă până la festival. Pe forumuri și în comunitățile online, numeroși utilizatori spun că au fost surprinși de nivelul tarifelor și recomandă rezervarea cazării cu luni înainte pentru edițiile viitoare.

Există și participanți care încearcă să împartă costurile unui apartament cu alți festivalieri sau caută oferte direct de la proprietari, însă aceștia sunt avertizați să folosească platforme de încredere pentru a evita eventualele fraude.

Rezervările făcute din timp rămân cea mai avantajoasă soluție

Datele disponibile arată că participanții care au așteptat până în ultima săptămână înainte de festival au avut de ales dintr-o ofertă mult mai restrânsă și la prețuri considerabil mai mari. În schimb, cei care și-au rezervat cazarea cu câteva luni înainte au putut beneficia de tarife sensibil mai mici și de o varietate mai mare de opțiuni.